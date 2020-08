Výbuch konfet následovaný černobílou kronikou neminulé doby. Filmovku zakončila světová premiéra

V záplavě konfet, které zahalily podium kina Hvězda, skončila ve středu večer 46. Letní filmová škola. Festival se kvůli koronaviru potýkal s omezeními. Program byl jen pro akreditované, ve větších sálech se nosily roušky a chyběly také zahraniční hosté. Zkrácený ročník nabídl zhruba polovinu celovečerních snímků, co loni, vyvrcholil ale světovou premiérou nového snímku Bohdana Slámy o poválečném masakru v jihočeské obci Tušť. Festivalový deník Uherské Hradiště 12:22 13. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavnostní zakončení Letní filmové školy v Uherském Hradišti | Foto: Marek Malůšek | Zdroj: Letní filmová škola Uherské Hradiště

Slavnostního zakončení se chopil opět moderátor a herec Slováckého divadla Josef Kubáník. Ten poté, co přípravy neobvyklého ročníku Letní filmové školy přirovnal během zahájení k názvům českých snímků, našel na závěr známé filmové citáty, které „sedí jak vyšité“ k průběhu přehlídky.

„Věřte nebo ne, ale spousta lidí nám Filmovku nepřála a čekala, kdy uděláme přešlap, aby mohla zatelefonovat na důležitá místa a říct: Pane profesore, už je čas,“ prohlásil do smíchu přítomných.

„Ale ono se to nestalo, protože máme paní ředitelku, která je ‚malá, ale šikovná‘. Ale také proto, že máme vás, kteří jste s obdivuhodným respektem tolerovali všechna ta opatření. Takže jste asi ‚slušný oddíl‘.“

S odkazem na uplynulý šestidenní program pak dodal: „Až budeme odjíždět, společně si řekneme: Vy jste se zase kochal, pane doktore.“

Ředitelka Radana Korená už předtím novinářům sdělila, že věří, že bude Filmovka inspirací pro další organizátory kulturních a jiných akcí, aby je i v současné epidemiologické situaci měli odvahu uspořádat.

Přehlídka v Uherském Hradišti totiž byla v podstatě první větší událostí, která se v České republice konala od vypuknutí pandemie. Řada filmových festivalů se přesunula na podzim, jako například Febiofest nebo druhá část Jednoho světa.

Ceremoniálu se účastnila i ministryně práce a sociální věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ta jako rodilá Hradišťanka nazvala Filmovku vrcholem letní kulturní sezony, bez které si jde prázdniny jen těžko představit. Přehlídce proto popřála, aby se už příští rok mohla konat v normálním režimu. Příští ročník by měl podle dosavadních plánů začít 23. července 2021.

Masakr v Tušti

Bujará nálada v sále se poté velmi rychle uklidnila. Následovala totiž světová premiéra Krajiny ve stínu.

Černobílé drama se odehrává během let 1939 až 1952 v malé obci na česko-rakouském pomezí a sleduje plíživou změnu vztahů mezi jeho obyvateli na pozadí dějinných zlomů. Je tak vůbec prvním režijním počinem Bohdana Slámy, který se neodehrává v současnosti, ani nevychází z jeho vlastního scénáře.

Petra Špalková a Robert Mikluš ve filmu Krajina ve stínu

Předlohou snímku byl poválečný masakr v Tušti v oblasti Vitorazska na jihu Čech, kde při divokém odsunu Němců partyzáni koncem května 1945 zabili 14 lidí.

Za scénářem stojí Ivan Arsenjev, jenž se o příběhu jihočeské vsi údajně kdysi doslechl v Příbězích 20. století.

„To je svébytné dramatické vyprávění. Je to samozřejmě inspirováno, co to jde. Studoval jsem podklady, mluvil s pamětníky, ale není to rekonstrukce. Je to pouze silná inspirace tím příběhem, který si to podle mě zaslouží,“ popsal scenárista. „I pro film je to strašně silné. Přes lidi se tam převalily dějiny.“

Během diskuze s tvůrci, která projekci uzavírala, se herečtí představitelé i tvůrci shodli, že i když jde o příběh z minulého století, působí svým tématem i vztahovými motivy naprosto přítomně.

Do tuzemských kin by se Krajina ve stínu měla dostat 10. září.