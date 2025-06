Zámek Chyše hostí štáb České televize, natáčí novou vánoční pohádku

Pohádka režiséra Iva Macharáčka kombinuje tajemno, kouzla a dětský humor. Zámek Chyše si filmaři vybrali pro jeho pohádkovou atmosféru a v příběhu mu dali jméno Strašperk. O čem přesně pohádka bude, si autoři zatím nechávají pro sebe. Diváky prý čeká nejedno překvapení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž z natáčení vánoční pohádky na zámku Chyše připravil Zdeněk Trnka

„Pro nás je to mimořádná prestiž. Náš zámek je už docela známý, ale není vyloženě provařený. My nejsme Červená Lhota, nejsme Český Krumlov, my nejsme Karlštejn, takže je to úžasný,“ pochvaluje si rozhodnutí filmařů majitel zámku Chyše Vladimír Lažanský.

Ve vánoční pohádce se objeví známí herci, například Jiří Mádl jako proradný královský ministr a slovenský herec Tomáš Maštalír v roli dobrotivého krále. Kvůli množství efektů bude postprodukce časově náročná a film by se měl dokončovat jen pár dní před Vánoci.

Pro režiséra Iva Macharáčka to bude už pátý pohádkový příběh. Tím prvním byl úspěšný snímek Tajemství staré bambitky. Premiéra nové pohádky je tradičně plánovaná na letošní Vánoce na České televizi.