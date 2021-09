Z běžce herce neuděláte, ale z Vaška Neužila šlo běžce udělat, říká trenér filmového Zátopka Pernica

„Když mi režisér David Ondříček poprvé zavolal, že má herce, ze kterého by chtěl udělat běžce Emila Zátopka, tak jsem se v tu chvíli vyděsil, polil mě pot,“ říká v pořadu Hovory reprezentační trenér Jan Pernica. „V tu chvíli jsem si myslel, že není vůbec možné, abychom našli takového herce, který by ho dokázal ztvárnit,“ dodává. Přece jen už Dana Zátopková říkávala, že herci nemohou být běžci, a že by bylo nejlíp, aby se hrát naučili běžci. Praha 10:49 4. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Neužil jako Emil Zátopek | Zdroj: Falcon

„Na začátku jsem si myslel to samé, ale když jsem pak nasál všechno kolem, zjistil jsem, že to není vůbec možné. Takže varianta, kdy uděláme z herce běžce, je daleko lepší,“ komentuje Pernica názor manželky Emila Zátopka po vlastních zkušenostech z natáčení filmu.

Hercem, ze kterého se stal legendární českých běžec Zátopek, je Václav Neužil. „Právě proto, že to byl právě Václav, tak mi to bylo ulehčeno. On prostě sportovec je,“ myslí si.

„Je to tím, že má sport v sobě zakódovaný. Sice nevím, do jaké míry se byl dřív zvyklý hýbat, přiznal se mi, že měl nějakou odmlku, ale dříve si prošel různými sporty, hokejem, tenisem a podobně. Takže to pak bylo celé jednodušší.“

„Podstatné bylo, abychom si s Václavem rozuměli lidsky, což bylo na první dobrou.“ Jan Pernica

Reprezentační trenér Jan Pernica vysvětluje, jaké metody vlastně na herce Neužila používal. „Vlastně stejné, jaké se používají pro všeobecný trénink vrcholových i hobby běžců. Je to koření, kterým buď šetříte, nebo ve větší míře přidáte. Záleží na tom, jaký cíl sledujete.“

Vždy přitom myslel na jedno: spíš herce nedotrénovat než přetrénovat. „Podstatné ale bylo pro mne i to, abychom si s Václavem rozuměli lidsky, což bylo na první dobrou. Jinak bych tu spolupráci asi ani nevzal,“ přiznává Pernica.

„Dana si přála, aby měl Emil alias Vašek výborná lýtka.“ Jan Pernica

Trénink musel být postupný. „Nesmí se začínat tak, že řekneme: ,Tak se Václave postav na čáru a doběhni 400 metrů v tempu Emilovy desítky.‘ Tak určitě ne. Začali jsme pomaličku běhat, do toho hodně cvičit, aby měl fyzický fond. Takže kruhové tréninky modelované do běžeckého života,“ popisuje.

Hodně pak cvičili schody. „Za prvé si Dana přála, aby měl Emil alias Vašek výborná lýtka. A za druhé abychom zlepšili jeho posturu a postavení.“

Hrát běžce vlastně nejde

Václav Neužil byl podle trenéra vybrán velmi dobře. „On má pokoru ke všemu, co dělá. Chce přijmout běh jako takový. Není to člověk, který by si řekl, že mu někdo zafinancuje přípravu stylem: udělejte ze mě běžce. Václav to chtěl celé prožít – zajímal se o to, jak běžci fungují i mimo trénink, což bylo i pro mne důležité.“

Hrát běžce na takto vysoké úrovni, jakým Emil Zátopek byl, podle Pernici ani nejde.

„Potřebujete odběhnout například 100 metrů za 13 vteřin, to zahrát nejde. Může se to sestříhat, kamera umí být milosrdná, ale určitá sekvence, kdy lidé vidí, že Václav běží, tam být doopravdy musí.“

„Nemohl podvádět, střih mu sice může ušetřit námahu, tedy že nemusí běžet celý ten čas, ale ten reál, to skutečné tempo i vjem, že je tam rychlost, to ošidit nejde.“

Celý rozhovor pořadu Hovory si poslechněte v audiozáznamu, ptal se Petr Vizina.