‚Je to hodně barevný film, takový jsme ještě nedělali.‘ Svěrákovi zveřejnili trailer k Betlémskému světlu

Tvůrci filmu Betlémské světlo, v němž inspirací pro vznik scénáře byly Janu Svěrákovi povídky jeho otce Zdeňka Svěráka, v pondělí zveřejnili trailer. Snímek, na němž se podílí také syn režiséra a vnuk hlavního představitele, střihač František Svěrák, by měl mít premiéru 3. března příštího roku. Praha 15:07 6. prosince 2021

V hlavních rolích se v něm kromě Zdeňka Svěráka představí Daniela Kolářová, Ondřej Vetchý, Vojta Kotek, Tereza Ramba, Vladimír Javorský nebo Jitka Čvančarová. V pondělí o tom za distribuční společnost Bioscop informovala Jana Šafářová.

Natáčení filmu skončilo letos v květnu. „Je to hodně barevný film, nic takového jsme ještě nedělali. Ale všechno je jednou poprvé,“ uvedl kameraman snímku Vladimír Smutný, držitel osmi Českých lvů a dalších pěti nominací.

Na filmu se podíleli také architekt Jan Vlasák a kostýmní návrhářka Simona Rybáková. „Dali jsme každé postavě a jejímu příběhu vlastní škálu barev. Dodržujeme je v kostýmech, rekvizitách i v barvách dekorací. Jak se spolu postavy a jejich příběhy setkávají, vznikají z toho nové a často opravdu krásné kombinace. Náš film je komedie plná fantazie a takový žánr si o barevnou opulentnost přímo říká,“ podotkl režisér Jan Svěrák.

Inspirací pro vznik scénáře byly Janu Svěrákovi povídky jeho otce. Scénář vychází z knih Povídky a Nové Povídky.

„Baví mě, že se postavy z různých mých povídek ve filmu setkávají v nových nečekaných situacích. Pro film je to stmelující prvek a pro diváky to bude doufám zábavné,“ uvedl Zdeněk Svěrák. „Nic lepšího než humor proti smutku nemáme,“ dodal.

V ději filmu stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději.

Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj chce získat nedobytnou magistru z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal zázrak, automechanik Bakalář by chtěl být léčitelem. Do toho vstupuje z reálného světa Šejnohova manželka, která si myslí, že už by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí.

Betlémské světlo je osmý film, na němž Zdeněk Svěrák spolupracoval se svým synem Janem, který je autorem scénáře. Jejich zatím poslední snímek Po strništi bos měl premiéru v roce 2017. V českých kinech ho vidělo přes půl milionu diváků. Největšího úspěchu dosáhli filmem Kolja, který získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film roku 1996.