Ve věku 95 let zemřela herečka Zdeňka Procházková. Byla držitelkou Thálie, hrála ve filmu Lída Baarová

Ve věku 95 let zemřela herečka Zdeňka Procházková. Radiožurnálu to potvrdili její rodinný přítel Václav Žmolík a Martin Krafl. Procházková si zahrála v řadě snímků, například ve filmu Lída Baarová nebo Čas sluhů. Objevila se i v televizních seriálech a působila na jevištích Městských divadel pražských nebo ve vídeňském Burgtheatru. Před dvěma lety získala Thálii za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře Obchod na korze. Praha 9:37 26. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeňka Procházková na snímku z roku 2011 | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Měl jsem to štěstí, že jsem s ní strávil poměrně dost času na různých besedách, různých komponovaných pořadech, na pódiích a že jsem mohl okoukávat všechno, co umí na pódiu a před publikem. Musím říct, že i ve vyšším věku bylo na co koukat,“ vzpomínal na herečku rozhlasový a televizní moderátor Václav Žmolík. Jako první o její smrti informoval server CNN Prima News.

Procházková patřila k nemnoha umělcům, kteří ovládali stejnou měrou češtinu i němčinu. Během čtyřicetiletého angažmá v německy mluvících zemích se herečka za hranicemi také usadila, domov měla v Praze i ve Vídni.

V 60. letech dostala pražská rodačka nabídku od významných německých divadel, po roce 1968 hrála v proslulém vídeňském Burgtheatru. Vystupovala také v Berlíně a v Kolíně nad Rýnem, pro Rakouský kulturní institut připravovala cyklus čtení autorů pražské německé literatury.

Procházková kdysi hostovala i v Národním divadle, na scénách Městských divadel pražských působila 17 let. Mezi její nejoblíbenější role z tohoto období patřila Líza Doolittlová (se Svatoplukem Benešem) v Shawově Pygmalionu, v Kiltyho dramatizovaném dialogu Drahý lhář byl jejím partnerem Karel Höger a v Maughamově hře Julie, ty jsi kouzelná Oldřich Nový.

Procházková se objevila i ve filmech z 50. a 60. let minulého století, patří mezi ně například Mrtvý mezi živými, Týden v tichém domě, Ztracená tvář, Nezlob Kristino nebo Z mého života. Značný ohlas mělo její účinkování na Světové výstavě v roce 1958 v Bruselu, kde uváděla trojjazyčně představení Laterny magiky. V 80. letech si zahrála tajemnou dámu v Herzově hororu Upír z Feratu.

Prvním manželem Procházkové byl o 17 let starší herec Karel Höger, podruhé se provdala za rakouského podnikatele Ericha Hartmanna.

Doma se cítila v Čechách i v Rakousku. „Jsem samozřejmě Češka, v Praze rozená a Vltavou křtěná. Když jedu z Vídně do Prahy, tak řeknu, že jedu domů, ale platí to i naopak,“ řekla v roce 2003 v rozhovoru s ČTK.

„Doma jsem tam, kde mám příležitost pracovat, hrát pěkné role, číst dobré texty, zkrátka dělat všechno, co patří k mému povolání, které moc miluji,“ dodala.

V roce 2003 obdržela ve Vídni medaili Artis Bohemiae Amicis - Přátelé českého umění- za šíření dobrého jména české kultury v zahraničí. Před dvěma lety získala za hlavní roli Rozálie Lautmanové v rozhlasové hře Obchod na korze cenu Thálie za herecký výkon v rozhlasové hře.