Odložené Oscary mají prvního favorita. Země nomádů si po výhře v Benátkách veze diváckou cenu z Toronta

Nový snímek režisérky Chloé Zhao si pouhý týden po převzetí Zlatého lva na festivalu v Benátkách připsal další vítězství, čímž si pojistil místo v oscarovém klání, které koronavirová pandemie odsunula z února na duben. Na přehlídce v Torontu byla Země nomádů oceněna diváckou cenou, jejíž zisk bývá předznamenáním úspěchu právě na amerických Cenách Akademie. Česká premiéra filmu je plánovaná na druhou polovinu února 2021. Toronto 18:35 21. září 2020

Adaptaci stejnojmenné knihy Jessicy Bruderové natočila asijsko-americká režisérka Chloé Zhao. Hlavní roli šedesátnice Fern, která přijde během ekonomické krize o všechno, a tak začne přežívat v pojízdném karavanu, ztvárnila dvojnásobná držitelka Oscara Frances McDormandová.

Časopis Time snímek nazval „nenápadně silnou vizí toho, čím by Amerika měla být“. Podle serveru Variety jde o „něžnou ódu na americkou nezávislost“, která představuje jednu z hereččiných nejbohatších rolí.

Ve spojení s oscarovým kláním se nyní skloňuje jak jméno McDormandové, tak režisérky Zhao. Pokud by filmařka skutečně na nominaci na Oscara dosáhla, stala by se vůbec první ženou asijského původu, které se to podařilo.

Na druhém místě divácké ceny se umístil snímek One Night in Miami (Jedna noc v Miami), který natočila herečka a režisérka Regina Kingová. Právě ji řadí kritici k favoritkám po bok Zhao. Třetí skončil Beans debutující kanadské režisérky Tracey Deerové.

Zemi nomádů se podařilo jako prvnímu snímku v historii vyhrát na festivalech v Benátkách i v Torontu. Výběr titulů v kanadské soutěži byl ale letos výrazně zúžen. Hlasovalo se o 50 filmech, zatímco loni jich nabídka čítala 333, píše server Hollywood Reporter. Chyběly například tituly velkých hollywoodských studií.

Divácká cena se každoročně uděluje na konci mezinárodního filmového festivalu. Za posledních 20 let získalo Oscara pro nejlepší film pět snímků, které předtím zvítězily v Torontu. Konkrétně šlo o Zelenou knihu, 12 let v řetězech, Královu řeč, Milionáře z chatrče a Americkou krásu.

Loni cenu převzal satirický válečný film Králíček Jojo. Ten sice na hlavní Cenu Akademie nedosáhl, ale dostal se mezi devítku nominovaných. Taika Waititi, jeho režisér, scenárista a protagonista v jedné osobě, si odnesl sošku za nejlepší adaptovaný scénář.