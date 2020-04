V 95 letech zemřel animátor Gene Deitch. Víc než 50 let žil v Praze, kde natočil i 12 dílů Toma a Jerryho

Ve věku 95 let v Praze zemřel americký režisér a producent animovaných filmů Gene Deitch. O smrti manžela české producentky Zdenky Najmanové informoval Petr Himel, majitel nakladatelství Garamond. Autor, který žil v Praze přes půl století, v knize Z lásky k Praze popsal své zkušenosti ze světa amerického i československého filmu. Deitch v československé koprodukci natočil film Munro, který v roce 1961 získal Oscara za animaci. Praha 8:20 18. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký režisér a producent animovaných filmů Gene Deitch | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

V knize Z lásky k Praze je řeč o Jiřím Trnkovi, Jiřím Brdečkovi či o promarněné šanci natočit v Praze animovaného Tolkienova Hobita s Trnkovými postavami. Do bývalého Československa přijel Deitch z Hollywoodu v roce 1959.

„Vymínil jsem si, že tu nezůstanu více než deset dní, ale osudové setkání s producentkou studia Bratři v triku Zdenkou Najmanovou protáhlo můj pobyt v Praze až do dneška. Od našeho seznámení uplyne 59 let, letos oslavíme 54. výročí svatby. Vzít jsme se totiž mohli poté, co jsme se oba rozvedli,” řekl ČTK před dvěma lety Deitch.

Gene Deitch, celým jménem Eugene Merrill Deitch, se narodil 8. srpna 1924 v Chicagu. Jako animátor získal na přelomu 40. a 50. let dvakrát Zlatou medaili New York Art Directors Club za nejlepší televizní reklamu, tyto jeho práce se jako vůbec první dostaly do Muzea moderního umění v New Yorku.

Od roku 1955 pracoval pro studio Terrytoons spadající pod společnost 20th Century Fox. V období mezi lety 1968-1993 pracoval jako animátor pro produkční společnost Weston Woods. V Praze natočil i 12 dílů seriálu Tom a Jerry a některé příběhy Pepka námořníka.

České úřady prý nikdy do jeho práce nezasahovaly. Jeho film Obři z roku 1969 byl však na 20 let v Československu zakázán za kritiku sovětské invaze. „Jsem rád v Praze, miluju ji a jsem tu šťastný. Natočil jsem přes 70 animovaných filmů a sedm televizních seriálů. V roce 2004 jsem dostal Annie Winsor McCay Award, které si vážím více než Oscara. Je totiž za celoživotní přínos animaci,” sdělil ve starším rozhovoru Deitch.