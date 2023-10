Zemřel Matthew Perry. Americko-kanadského herce proslavila role Chandlera Binga v seriálu Přátelé

Server TMZ s odvoláním na policii napsal, že Perry byl nalezen bez známek života v sobotu ve svém domě v oblasti amerického Los Angeles. Záchranáři podle zdrojů serveru vyrazili na místo po oznámení o zástavě srdce a herce našli ve vířivce.

Zatím nejsou informace o tom, že by existovalo podezření na cizí zavinění.

„Jsme neuvěřitelně zarmouceni předčasným odchodem Matthewa Perryho,“ uvedla v reakci společnost NBC Entertainment, která seriál Přátelé vysílala. „Svým dokonalým načasováním vtipů a břitkým humorem přinesl tolik radosti stovkám milionů lidí po celém světě. Jeho odkaz bude žít dál pro nespočet generací.“

„Nikdy nezapomenu na hry, které jsme spolu hrávali na školním dvoře, a vím, že lidé po celém světě nikdy nezapomenou na radost, kterou jim přinášel,“ napsal na X zase kanadský premiér Justin Trudeau, který zároveň vyjádřil šok a smutek.

S rodákem z amerického Massachusetts se v mládí znal, protože Perryho matka byla mluvčí Trudeauova otce Pierra, když byl ministerským předsedou Kanady on.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed.