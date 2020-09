Ve věku 85 let zemřel oscarový scenárista filmu Pianista Ronald Harwood. Napsal i hru Garderobiér

Ve věku 85 let zemřel v úterý dramatik a scenárista Ronald Harwood, držitel Oscara za scénář k filmu Pianista. Oznámila to ve středu televize BBC. Jihoafrický rodák, který přesídlil v 50. letech do Velké Británie, patřil mezi nejvýznamnější britské poválečné dramatiky.

Londýn 11:13 9. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít