Zemřel scenárista a dramaturg Václav Šašek. Podílel se na komedii Vrchní, prchni i oscarovém filmu Kolja

Měli jsme jen jednu šanci, říká režisér snímku Bod obnovy. I proto trvaly přípravy českého sci-fi devět let

„Šedesát let u nás nevznikla žádná velká sci-fi, a kdyby se nám film Bod obnovy nepovedl, třeba by zase dalších šedesát let žádná sci-fi nevznikla,“ soudí Robert Hloz. Film jde do kin ve čtvrtek.