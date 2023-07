Zemřela herečka Jana Šulcová, hrála ve filmech S tebou mě baví svět a Občanský průkaz. Bylo jí 76 let

Herečka Jana Šulcová, která v pátek zemřela ve věku 76 let, patřila v 70. a 80. letech mezi oblíbené tváře českého filmu a televize, desítky velkých rolí vytvořila i na prknech Městských divadel pražských. Před kamerou se objevila například v seriálech Byl jednou jeden dům a My všichni školou povinní, výraznou úlohu dostala i v komedii S tebou mě baví svět, ve které si zahrála i její vlastní pražská vila. Aktualizováno Praha 19:30 28. 7. 2023 (Aktualizováno: 20:09 28. 7. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herečka Jana Šulcová | Zdroj: Profimedia

Po roce 1989 se před kamerou objevovala jen málo, a to spíš v televizi. Výraznější příležitost jí poskytl režisér Ondřej Trojan v Občanském průkazu (2010), kde hrála ředitelku školy. A poté také Jan Prušinovský ve filmu Kobry a užovky.

Jana Šulcová hrála většinou kladné postavy, se kterými se diváci mohli ztotožnit. V 70. letech to byly romantické a sympatické dívky, v 80. letech pak role maminek, jako například v seriálu Tajemství proutěného košíku nebo My všichni školou povinní.

Osobní život

Pražská rodačka, narozena 12. února 1947, absolvovala DAMU a už během studií nastoupila v roce 1969 do souboru Městských divadel pražských, ve stejné době mohli její tvář zaznamenat také filmoví a televizní diváci, třeba v jednom z dílů krimiseriálu Hříšní lidé města pražského.

Před kamerou i na divadle šla prakticky z role do role. „Pauzu jsem měla, jen když se narodily děti... Točila jsem hodně, ale nikdy ne tak, abych zanedbala děti,“ vzpomínala před několika lety bývalá manželka herce Oldřicha Víznera, s nímž měla dvě dcery.

Koncem 80. let přišla soukromá krize, ze které se jejich vztah už nevzpamatoval. Začátek 90. let pak Šulcové přinesl nejen rozvod, ale i konec dlouholetého angažmá.

„To byla moje malá smrt. Přišli lidé, kteří tam neměli co dělat. Ota Ornest přes dvacet let budoval soubor i repertoár a diváci přesně věděli, na co se chodí do ABC, do Komorního, do Komedie. Oni to všechno zničili,“ popsala trpce ještě po letech důvody svého odchodu z Městských divadel pražských.

„Tehdy zaťukal na dveře ďábel, který se jmenuje alkohol,“ svěřila se také herečka, která své potíže s pitím i antidepresivy popsala v pořadu 13. komnata. Později ale trochu litovala své otevřenosti.

„Je to už třicet let a já to mám pořád na talíři...,“ shrnula své pocity Šulcová, která si podle svých slov myslela, že otevřeným přiznáním potíží i následné cesty z nich může někomu pomoci.

Herectví

Odchod z divadla i méně příležitostí před kamerou ji nasměrovaly k dabingu, který si poprvé vyzkoušela už v polovině 70. let.

„Dělala jsem oscarové filmy, jako je třeba Cena za něžnost, pak Catherine Deneuveovou v Indočíně nebo Blanche (v podání Jessici Langeové) v Tramvaji do stanice touha. Půjčovala jsem si kazety a doma jsem si vždycky ty filmy pouštěla, abych si hrdinku okoukala zleva, zprava,“ vyprávěla Šulcová, jejíž hlas mohli televizní diváci slyšet například i v kriminálním seriálu o poručíku Columbovi nebo sérii o všetečné spisovatelce vyšetřující zločiny To je vražda, napsala.

Časem ale Šulcové přestal současný způsob výroby českého znění vyhovovat. „Náš dokonalý dabing je dávno minulost,“ postěžovala si jednou. V roce 2011 se začala znovu objevovat na divadle, a to díky rodinné agentuře, kterou daly dohromady její dcery.

V té době se ale začaly ozývat zdravotní problémy, několikrát upadla a skončila i v nemocnici. Její potíže podle tisku souvisely s poruchou funkce štítné žlázy, dvojitým viděním a z toho pramenící horší orientace.

V roce 2020 si pak Šulcová postěžovala také na koronavirus, který jí na několik měsíců prakticky uvěznil v jejím domě a podobně jako další herce i připravil o práci.

„Když jsem přijela na natáčení, polili mi vlasy snad půl litrem oleje, vůbec mě nenalíčili a nasvítili mě, abych vypadala co nejhůř,“ vyprávěla o roli, již dostala díky neúspěšnému castingu na seriál Čtvrtá hvězda.

Tehdy totiž zaujala Jana Prušinovského, který svěřil Šulcové úlohu na alkoholu závislé matky hlavních hrdinů, která herečce nakonec vynesla nominaci na Českého lva.

Krédem herečky, která se angažovala také v charitativní oblasti, bylo, že štěstí nejsou nesplněné sny, ale splněné povinnosti.