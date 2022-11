Zemřela režisérka a scenáristka Marie Poledňáková, bylo jí 81 let

Ve věku 81 let dnes zemřela filmová scenáristka a režisérka Marie Poledňáková, autorka slavných komedií s Tomášem Holým nebo filmu S tebou mě baví svět. Radiožurnálu to potvrdil filmový producent Jan Bradáč. Režisérka podle něj odešla v klidu, uprostřed rodinného kruhu. Informace o místě, čase a způsobu rozloučení s Marií Poledňákovou budou včas zveřejněny, doplnil Bradáč. Praha 15:19 8. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marie Poledňáková | Zdroj: Profimedia

Jako režisérka se proslavila na konci sedmdesátých let komediemi Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny s Tomášem Holým, Františkem Němcem a Janou Preissovou.

O čtyři roky později natočila film S tebou mě baví svět, který je dodnes jednou z nejlepších českých komedií 20. století.

V roce 2015 pak název filmu parafrázovala pro svoji knižní autobiografii S kým mě bavil svět. „Je tam popsané dětství, pak to velké drama kolem čtrnácti až sedmnácti let. Já jsem měla taky bouračku s autem a dovedete si představit, co je to pro holku, když má rozřezanou tvář. To byly tak těžké roky, že si myslím, že byly pro mě klíčové. To buď člověk vzdá, nebo dostane do života strašnou sílu,“ uvedla.

Po listopadu 1989 si dala od režírování dlouho pauzu. Podílela se například na vzniku televize Premiéra, dnešní TV Prima. Vrátila se až v roce 2006 s komedií, Jak se krotí krokodýli. Volné pokračování slavných filmů kritika sice přijala vlažně, ale do kina si na něj našlo cestu nadprůměrných 600 tisíc diváků.

Později natočila úspěšné komedie Líbáš jako bůh a Líbáš jako ďábel.