Zendaya v Budapešti, Ryan Gosling na Letné. Čím EU láká velké filmové štáby?

K letním měsícům neodmyslitelně patří i filmové festivaly, ať už ten srdcový v Karlových Varech, nebo třeba ten v italských Benátkách, který se koná právě v těchto dnech. Občas se ale zapomíná, že film je také průmysl a může být výnosný pro evropské státní rozpočty. O filmových pobídkách u nás i jinde v Unii si přišla do podcastu Bruselské chlebíčky povídat Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu audiovize.

EU a filmový průmysl

Občas se zapomíná, že film je také průmysl a může být výnosný pro evropské státní rozpočty (ilustrační foto) | Zdroj: Český rozhlas

Jedním z nástrojů, jak z velkých zahraničních filmových nebo seriálových produkcí dostat peníze do tuzemska, jsou pobídky. Od letošního ledna vzrostla základní filmová pobídka z 20 na 25 procent uznatelných nákladů. Zvýšila se i nejvyšší možná částka pobídky na jeden projekt, a to ze 150 milionů na 450 milionů korun.

Poslechněte si Bruselské chlebíčky s Helenou Bezděk Fraňkovou, ředitelkou Státního fondu audiovize

„Díky Bohu, protože bez toho už bychom nebyli konkurenceschopní,“ hodnotí v Bruselských chlebíčcích Helena Bezděk Fraňková, která se na přípravě zákona o audiovizi podílela, a to včetně změny u filmových pobídek. Bez nich by se podle ní totiž prakticky zrušil filmový průmysl.

Systém pobídek je navíc zavedený v celé unijní sedmadvacítce – obecná pravidla nastavuje EU, výši vymezených financí a procento si určují členské státy.

„Oboje musí být v nějakém souladu. Rumuni třeba nějakou dobu měli 40 procent, což je super, ale měli na to tak málo peněz, že za těch 40 procent přitáhli jen dva filmy. Musíte uvažovat v kontextu,“ vysvětluje ředitelka Státního fondu audiovize, který vznikl transformací ze Státního fondu kinematografie.

Zakázky snů i filmový turismus

Velké hollywoodské štáby nebo produkce streamovacích platforem si v zahraničí vybírají, kde se jim vyplatí jejich film nebo seriál natočit. Pro projekty pak pracují Češi a Češky nejen z filmových profesí.

„Když jsem byla u natáčení Olivera Twista, zadávala se obrovská zakázka někde u Kroměříže místnímu truhláři, který měl vyrobit asi dvacet specifických lavic do kostela. Nebyl to ani truhlář ve filmovém průmyslu, ale byl po ruce a dostal zakázku snů,“ vypráví Bezděk Fraňková.

Nejde jen o práci na filmovém place. Když velké štáby natáčí mimo Hollywood, i lidé, kteří nejsou velkými fanoušky, si toho víc všímají.

Pražané si určitě živě pamatují na amerického herce Ryana Goslinga, který střílel z tramvaje v centru města. Na sociálních sítích se zase často objevovala herečka Zendaya, jak se prochází ulicemi Budapešti v přestávkách natáčení Duny Denise Villeneuva.

„Největší reklama v Česku, která omylem vznikla, je ve Spidermanovi. Když se Spiderman prochází po Karlově mostě a googluje deset nejromantičtějších míst v Česku. To by CzechInvest nebo CzechTourism nikdy nevysoutěžili,“ směje se Helena Bezděk Fraňková.

Jaký jazyk se naučila při vytváření zákona o audiovizi? Kolik konkrétně peněz může velký zahraniční filmový projekt Česku přinést? A jak se podle šéfky Státního fondu audiovize u nás posunul přístup politiků ke kulturní politice? Poslechněte si nejnovější epizodu Bruselských chlebíčků v audiozáznamu výše.

