Nejhorší film roku. Zlatou malinu si vysloužila animovaná komedie Emoji ve filmu

Komedie Emoji ve filmu si vysloužila anticenu za nejhorší film loňského roku. Agentura AP připomíná, že za 38 let, co se Zlaté maliny udělují, je to poprvé, co ji získal animovaný film. Ocenění je protipólem filmových Oscarů, které se budou udělovat v noci na pondělí.

