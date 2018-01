'Dámy a zbývající pánové…‘ Zlaté glóby v černém ocenily Sedmilhářky a Tři billboardy kousek za Ebbingem

Kompletní výsledky 75. Zlatých glóbů (film)

Nejlepší snímek (drama)

Call Me By Your Name

Dunkerk

Akta Pentagon: Skrytá válka

Tvář vody

Tři billboardy kousek za Ebbingem

Nejlepší snímek (komedie/muzikál)

Uteč

Největší showman

Já, Tonya

Lady Bird

The Disaster Artist

Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (drama)

Timothée Chalamet (Call Me By Your Name)

Daniel Day-Lewis (Nit z přízraků)

Tom Hanks (Akta Pentagon: Skrytá válka)

Gary Oldman (Nejtemnější hodina)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (drama)

Jessica Chastainová (Velká hra)

Sally Hawkinsová (Tvář vody)

Frances McDormandová (Tři billboardy kousek za Ebbingem)

Meryl Streepová (Akta Pentagon: Skrytá válka)

Michelle Williamsová (Všechny prachy světa)

Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

James Franco (The Disaster Artist)

Hugh Jackman (Největší showman)

Daniel Kaluuya (Uteč)

Steve Carell (Battle of the Sexes)

Ansel Elgort (Baby Driver)

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Margot Robbieová (J8, Tonya)

Saoirse Ronanová (Lady Bird)

Emma Stonová (Battle of the Sexes)

Judi Denchová (Victoria a Abdul)

Helen Mirrenová (The Leisure Seeker)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Willem Dafoe (The Florida Project)

Armie Hammer (Call Me by Your Name)

Richard Jenkins (Tvář vody)

Christopher Plummer (Všechny prachy světa)

Sam Rockwell (Tři billboardy kousek za Ebbingem)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Mary J. Bligová (Mudbound)

Hong Chauová (Zmenšování)

Allison Janneyová (Já, Tonya)

Laurie Metcalfová (Lady Bird)

Octavia Spencerová (Tvář vody)

Nejlepší režisér (film)

Guillermo del Toro (Tvář vody)

Martin McDonagh (Tři billboardy kousek za Ebbingem)

Christopher Nolan (Dunkerk)

Ridley Scott (Všechny prachy světa)

Steven Spielberg (Akta Pentagon: Skrytá válka)

Nejlepší scénář

Aaron Sorkin (Velká hra)

Greta Gerwigová (Lady Bird)

Martin McDonagh (Tři billboardy kousek za Ebbingem)

Liz Hannahová & Josh Singer (Akta Pentagon: Skrytá válka)

Guillermo del Toro & Vanessa Taylorová (Tvář vody)

Nejlepší cizojazyčný film

Fantastická žena

First They Killed My Father

Odnikud

Nemilovaní

Čtverec

Nejlepší animovaný film

Mimi šéf

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

S láskou Vincent

Nejlepší hudba

Alexandre Desplat (Tvář vody)

Jonny Greenwood (Nit z přízraků)

John Williams (Akta Pentagon: Skrytá válka)

Hans Zimmer (Dunkerk)

Carter Burwell (Akta Pentagon: Skrytá válka)

Nejlepší originální píseň

Remember Me (Coco)

This Is Me (Největší showman)

Home (Ferdinand)

Mighty River (Mudbound)

The Star (The Star)