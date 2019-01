Zlaté glóby ocenili svou moderátorku. Nejlepším filmem vyhlásili Bohemian Rhapsody, bodovaly Roma a Green Book

Zahraniční novináři už po sedmdesáté šesté rozdali ceny pro nejlepší filmovou a televizní tvorbu uplynulého roku. Nejlepším snímkem bylo podle nich hudební drama Bohemian Rhapsody, v kategorii komedií a muzikálů zvítězila tragikomedie Green Book vycházející ze skutečných událostí. Nejlepším cizojazyčným snímkem byl vyhlášen mexický zástupce, černobílé drama Roma. Aktualizujeme Los Angeles 5:34 7. 1. 2019 (Aktualizováno: 5:43 7. 1. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nejlepší herecké výkony v hlavních rolích předvedli podle zahraničních novinářů Rami Malek v životopisném hudebním snímku Bohemian Rhapsody a Glen Closová v dramatu Žena. Malek, filmový představitel zpěváka Freddieho Mercuryho, své díky směřoval k žijícím členům kapely Queen, kteří ho na slavnostním večeru doprovázeli.

Closová své překvapivé vítězství oplakala. Vzpomněla si přitom na svou matku, která byla ženou v domácnosti. V 80 letech se jí údajně svěřila, že má pocit, že v životě nic nedokázala. Closová proto vyzvala všechny ženy nejen v hlediště, aby našly své osobní naplnění i vedle rolí matek a manželek.

Christian Bale byl oceněn za ztvárnění bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheyneho ve filmu Vice. Při své děkovné řeči mimo jiné poděkoval Satanovi, že mu „dal inspiraci, jak zahrát tuto roli“.

Nejlepším cizojazyčným snímkem se stalo mexické drama Roma. Režisér Alfonso Cuáron v něm zachytil život dívky pracující v domácnosti středostavovské rodiny v 70. letech minulého století. „Nejlepší filmy pomáhají strhávat zdi a stavět mosty do jiných kultur. Sledujeme zážitky, nové tvary a tváře. Začínáme si uvědomovat, že ačkoli mohou být zvláštní, nejsou neznámé. Začínáme chápat, kolik toho vlastně máme společného,“ uvedl Cuarón ve své děkovné řeči.

Roma se na Glóbech nemohla ucházet o cenu pro nejlepší drama, protože to zakazují pravidla. Na Oscarech je to ovšem jiné, a tak cizojazyčný snímek, který byl uveden v amerických kinech, může usilovat také o ceny v dalších kategoriích.

Nejlepší animovaným filmem byl vyhlášen Spider-Man: Paralelní světy. Cenu za celoživotní přínos v oblasti filmu (neboli Cenu Cecila B. DeMilla) převzal herec Jeff Bridges.

Ocenění pro moderátorku

Ceremoniálem provázeli herci Andy Samberg a Sandra Oh, kteří sami sebe nazvali „posledními dvěma lidmi v Hollywoodu, kteří nikoho neurazili“. Moderátorská dvojice se při úvodní řeči strefovala například do nadcházejících Cen filmové akademie, které po odstoupení komika Kevina Harta stále nemají moderátora. Žertovali přitom, že na konci pořadu někdo z publika „získá možnost moderovat Oscary“. Hosty v hledišti a nominované pak uráželi lichotkami (například „Nech něco nám, Amy Adamsová, ty megatalentovaná herečko!“).

Oh vyzdvihla komedii Šíleně bohatí Asiati, která podle jejích slov byla po letech prvním filmech, kde ztvárnili hlavní role američtí herci asijského původu od sci-fi Ghost in the Shell a romantické komedie Aloha. Narážela přitom na skutečnost, že ve jmenovaných snímcích hrály asijské role bělošské herečky.

V osobnějším monologu pak adresovala herce zastupující minority a řekla jim, že věří, že se časy mění a že pro ně bude stále více rolí. „Řekla jsem ‚ano‘ strachu být tu dnes na jevišti, protože jsem tu chtěla být a dívat se do hlediště a být svědkem tohoto přelomového okamžiku. Nejsem ale pošetilá. Příští rok může být jiný – a nejspíš také bude. Ale teď, tenhle okamžik je skutečností. Věřte mi, že je. Protože já vás vidím. Všechny z vás, kteří jste tváří změny,“ uzavřela svůj emotivní monolog moderátorka.

Oh v rámci slavnostního přenosu převzala cenu pro nejlepší herečku v dramatickém seriálu za svou roli v Na mušce. V historii Zlatých glóbů se to povedlo jen jednomu dalšímu moderátorovi – komičce Amy Poehlerové v roce 2014.

O cenách Zlatý glóbus rozhoduje devadesátka zahraničních novinářů působících v Hollywoodu. Poprvé se ceny udělovaly v roce 1944.

VÝSLEDKY 76. ZLATÝCH GLÓBŮ (FILM) Nejlepší snímek (drama)

Bohemian Rhapsody Nejlepší snímek (komedie/muzikál)

Green Book Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (drama)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody) Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (drama)

Glenn Closová (Žena) Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Christian Bale (Vice) Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Olivia Colmanová (Favoritka) Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Mahershala Ali (Green Book) Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Regina Kingová (If Beale Street Could Talk) Nejlepší režisér

Alfonso Cuarón (Roma) Nejlepší scénář

Peter Farrelly, Nick Vallelonga a Brian Currie (Green Book) Nejlepší cizojazyčný film

Roma (Mexiko) Nejlepší animovaný film

Spider-Man: Paralelní světy Nejlepší hudba

Justin Hurwitz (První člověk) Nejlepší originální píseň

Shallow (Zrodila se hvězda)

VÝSLEDKY 76. ZLATÝCH GLÓBŮ (TELEVIZE) Nejlepší seriál (drama)

Takoví normální Američané Nejlepší seriál (komedie)

The Kominsky Method Nejlepší minisérie nebo televizní film



Nejlepší mužský herecký výkon v seriálu (drama)

Richard Madden (Bodyguard) Nejlepší ženský herecký výkon v seriálu (drama)

Sandra Oh (Na mušce) Nejlepší mužský herecký výkon v seriálu (muzikál nebo komedie)

Michael Douglas (The Kominsky Method) Nejlepší ženský herecký výkon v seriálu (muzikál nebo komedie)

Rachel Brosnahanová (The Marvelous Mrs. Maisel) Nejlepší mužský herecký výkon v minisérii nebo televizním filmu

Darren Criss (American Crime Story: Versace) Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli minisérie nebo televizního filmu

Patricia Arquettová (Útěk z vězení Dannemora) Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli seriálu, minisérie nebo televizního filmu

Ben Whishaw (Skandál po anglicku) Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli seriálu, minisérie nebo televizního filmu

Patricia Clarksonová (Ostré předměty)