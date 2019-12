Nejvíce nominací na Zlaté glóby získala Manželská historie. Mezi seriály bodovala Koruna a Černobyl

NOMINACE NA 77. ZLATÉ GLÓBY (FILM)

Nejlepší snímek (drama)

Irčan

Manželská historie

1917

Joker

Dva papežové



Nejlepší snímek (komedie/muzikál)

Tenkrát v Hollywoodu

Jojo Rabbit

Na nože

Rocketman

Jmenuji se Dolemite



Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (drama)

Christian Bale (Le Mans '66)

Antonio Banderas (Bolest a sláva)

Adam Driver (Manželská historie)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Dva papežové)

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (drama)

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johanssonová (Manželská historie)

Saoirse Ronanová (Malé ženy)

Charlize Theronová (Bombshell)

Renée Zellwegerová (Judy)

Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Daniel Craig (Na nože)

Roman Griffin Davis (Králíček Jojo)

Leonardo DiCaprio (Tenkrát v Hollywoodu)

Taron Egerton (Rocketman)

Eddie Murphy (Jmenuji se Dolemite)

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Awkwafina (The Farewell)

Ana de Armasová (Na nože)

Cate Blanchettová (Where’d You Go, Bernadette)

Beanie Feldsteinová (Šprtky to chtěj taky)

Emma Thompsonová (Late Night)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (Dva papežové)

Al Pacino (Irčan)

Joe Pesci (Irčan)

Brad Pitt (Tenkrát v Hollywoodu)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Kathy Batesová (Richard Jewell)

Annette Beningová (The Report)

Laura Dernová (Manželská historie)

Jennifer Lopezová (Zlatokopky)

Margot Robbieová (Bombshell)

Nejlepší režisér

Bong Joon-Ho (Parazit)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (Irčan)

Quentin Tarantino (Tenkrát v Hollywoodu)

Nejlepší scénář

Noah Baumbach (Manželská historie)

Bong Joon-ho a Han Jin-won (Parazit)

Anthony McCarten (Dva papežové)

Quentin Tarantino (Tenkrát v Hollywoodu)

Steven Zaillian (Irčan)

Nejlepší cizojazyčný film

The Farewell

Bolest a sláva (Španělsko)

Portrét dívky v plamenech (Francie)

Parazit (Jižní Korea)

Bídníci (Francie)



Nejlepší animovaný film

Ledové království II

Jak vycvičit draka 3

Hledá se Yetti

Toy Story 4

Lví král

Nejlepší hudba

Alexandre Desplat (Malé ženy)

Hildur Guðnadóttir (Joker)

Randy Newman (Manželská historie)

Thomas Newman (1917)

Daniel Pemberton (Motherless Brooklyn)

Nejlepší originální píseň

Beautiful Ghosts (Cats)

(I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman)

Into the Unknown (Ledové království II)

Spirit (Lví král)

Stand Up (Harriet)