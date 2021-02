Šanci na Zlatý glóbus mají snímky Mank nebo Chicagský tribunál. Televizním favoritem je Koruna

NOMINACE NA 77. ZLATÉ GLÓBY (FILM)

Nejlepší snímek (drama)

The Father

Mank

Země nomádů

Nadějná mladá žena

Chicagský tribunál

Nejlepší snímek (komedie/muzikál)

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (drama)

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey - matka blues)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Tahar Rahim (The Mauritanian)

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (drama)

Viola Davis (Ma Rainey - matka blues)

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Střípky ženy)

Frances McDormand (Země nomádů)

Carey Mulligan (Nadějná mladá žena)

Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)

James Corden (The Prom)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Dev Patel (The Personal History of David Copperfield)

Andy Samberg (Palm Springs)

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Kate Hudson (Music)

Michelle Pfeiffer (French Exit)

Rosamund Pike (Jako v bavlnce)

Anya Taylor-Joy (Emma.)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Sacha Baron Cohen (Chicagský tribunál)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Jared Leto (Střípky)

Bill Murray (V úskalí)

Leslie Odom, Jr. (One Night in Miami)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Glenn Close (Americká elegie)

Olivia Colman (The Father)

Jodie Foster (The Mauritanian)

Amanda Seyfried (Mank)

Helena Zengel (Zprávy ze světa)

Nejlepší režisér

David Fincher (Mank)

Regina King (One Night in Miami)

Aaron Sorkin (Chicagský tribunál)

Chloé Zhao (Země nomádů)

Emerald Fennell (Nadějná mladá žena)

Nejlepší scénář

Emerald Fennel (Nadějná mladá žena)

Jack Fincher (Mank)

Aaron Sorkin (Chicagský tribunál)

Florian Zeller, Christopher Hampton (The Father)

Chloe Zhao (Země nomádů)

Nejlepší cizojazyčný film

Chlast

La Llorona

Život před sebou

Minari

Taková láska

Nejlepší animovaný film

Croodsovi: Nový věk

Frčíme

Až na Měsíc

Duše

Vlkochodci

Nejlepší hudba

Alexandre Desplat (Půlnoční nebe)

Ludwig Göransson (Tenet)

James Newton Howard (Zprávy ze světa)

Trent Reznor, Atticus Ross (Mank)

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste (Duše)

Nejlepší originální píseň

Fight for You (Judas and the Black Messiah)

Hear My Voice (Chicagský tribunál)

Io Si (Seen) (Život před sebou)

Speak Now (One Night in Miami)

Tigress & Tweed (The United States vs. Billie Holliday)