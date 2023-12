Barbie a Oppenheimer ovládly nominance na Zlaté glóby. V televizních kategoriích vede Boj o moc

NOMINACE NA 81. ZLATÉ GLÓBY (TELEVIZE)

Nejlepší seriál (drama)

Boj o moc

Koruna

Diplomatické vztahy

The Last of Us

1923

The Morning Show

Nejlepší seriál (komedie nebo muzikál)

Barry

Jen vraždy v budově

Jury Duty

Medvěd

Ted Lasso

Základka Willarda Abbotta



Nejlepší minisérie nebo televizní film

Daisy Jones & the Six

Fargo

Jsou světla, která nevidíme

Lekce chemie

Souputníci

Ve při

Nejlepší mužský herecký výkon v seriálu (drama)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Kieran Culkin (Boj o moc)

Jeremy Strong (Boj o moc)

Brian Cox (Boj o moc)

Gary Oldman (Slow Horses)

Dominic West (Koruna)

Nejlepší ženský herecký výkon v seriálu (drama)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Emma Stone (The Curse)

Helen Mirren (1923

Imelda Staunton (Koruna)

Keri Russell (Diplomatické vztahy)

Sarah Snook (Boj o moc)

Nejlepší mužský herecký výkon v seriálu (muzikál nebo komedie)

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Jen vraždy v budově)

Martin Short (Jen vraždy v budově)

Jeremy Allen White (Medvěd)

Jason Segel (Terapie pravdou)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Nejlepší ženský herecký výkon v seriálu (muzikál nebo komedie)

Rachel Brosnahan (Úžasná paní Maiselová)

Quinta Brunson (Základka Willarda Abbotta)

Elle Fanning (Veliká)

Selena Gomez (Jen vraždy v budově)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Ayo Edebiri (Medvěd)

Nejlepší mužský herecký výkon v minisérii nebo televizním filmu

David Oyelowo (Lawmen: Bass Reeves)

Jon Hamm (Fargo)

Matt Bomer (Souputníci)

Sam Claflin (Daisy Jones & the Six)

Steven Yeun (Ve při)

Woody Harrelson (Instalatéři z Bílého domu)

Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli minisérie nebo televizního filmu

Ali Wong (Ve při)

Brie Larson (Lekce v chemii)

Elizabeth Olsen (Láska a smrt)

Juno Temple (Fargo)

Rachel Weisz (Smrtící podoba)

Riley Keough (Daisy Jones & the Six)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli seriálu

Matthew Macfadyen (Boj o moc)

James Marsden (Jury Duty)

Alan Ruck (Boj o moc)

Alexander Skarsgård (Boj o moc)

Billy Crudup (The Morning Show)

Ebon Moss–Bachrach (Medvěd)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli seriálu

Abby Elliott (Medvěd)

Christina Ricci (Yellowjackets)

Elizabeth Debicki (Koruna)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

J Smith-Cameron (Boj o moc)

Meryl Streep (Jen vraždy v budově)

Nejlepší televizní komediální stand-up

Chris Rock (Selective Outrage)

Sarah Silverman (Sarah Silverman: Someone You Love)

Wanda Sykes (I’m an Entertainer)

Ricky Gervais (Ricky Gervais Armageddon)

Trevor Noah (Where Was I)

Amy Schumer (Emergency Contact)