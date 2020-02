Zlatou malinu za nejhorší film můžou získat Cats nebo snímek o Rambovi

Nejvíce nominací na filmovou anticenu Zlatá malina mají hned tři snímky. Nejhorším filmem roku se může stát filmová adaptace broadwayského muzikálu Cats (Kočky), poslední ze série filmů o Rambovi, snímek Rambo: Poslední krev a film A Madea Family Funeral herce a režiséra Tylera Perryho. Organizátoři zatím nesdělili, kdy budou oznámení vítězové. Los Angeles 16:32 8. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi nominovanými na nejhorší herecké výkony je několik hvězd ze snímku Cats. | Zdroj: Cinemart

Mezi nominovanými na nejhorší herecké výkony je několik hvězd právě ze snímku Cats, konkrétně moderátor a komik James Corden, herečka a baletka Francesca Haywardová a herečky Judi Denchová a Rebel Wilsonová. Herci ve snímku byli počítačově upraveni, aby připomínali kočky. Jak ve svém prohlášení k nominacím organizátoři uvedli, například Denchová ale se svými digitálními chlupy připomíná spíše „Zbabělého lva z Čaroděje ze země Oz“.

V kategorii nejhorší film soutěží o anticenu i psychologický thriller The Fanatic s Johnem Travoltou a horor a thriller The Haunting of Sharon Tate v hlavní roli s herečkou Hillary Duffovou.

Právě Duffová může získat i trofej pro nejhorší herečku, v této kategorii jsou proti ní ještě Anne Hathawayová (Podfukářky, Ticho před bouří), Francesca Haywardová za svou roli v muzikálu Cats a Rebel Wilsonová za snímek Podfukářky. Nominaci získal i Tyler Perry, který ve filmu A Madea Family Funeral ztvárnil mimo jiné hlavní ženskou roli.

Protipól Oscarů

Na cenu pro nejhoršího herce byli nominováni James Franco (Zeroville), David Harbour (Hellboy: Královna krve), Matthew McConaughey (Ticho před bouří), Sylvester Stallone (Rambo: Poslední krev) a John Travolta (za snímky The Fanatic a Trading Paint).

Maliny předávané už od roku 1981 a považované za protipól Oscarů se tradičně udělovaly den před oscarovým ceremoniálem, který se letos bude konat v noci na pondělí 10. února SEČ. Letos byly ale zatím zveřejněny jen nominace na anticeny, datum vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií se tedy posouvá a organizátoři ho zatím nesdělili.

Ceny za nejhorší snímky a herecké počiny každoročně uděluje nadace Golden Raspberry Awards, která má přibližně 1000 členů a volí z nominovaných vítěze online. S nápadem udělovat filmové anticeny přišel kalifornský publicista a filmový fanoušek John Wilson.