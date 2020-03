Nejhorším filmem roku je muzikál Cats. Zlaté maliny se letos předávaly pouze online

Ceremoniál tradičních filmových anticen Zlaté maliny byl už dříve zrušen kvůli zpřísněným podmínkám kvůli šíření nákazy koronavirem. Pořadatelé tak letošní „vítěze“ oznámili v krátkém videu zveřejněném v pondělí na YouTube. Celkem šest cen získal muzikál Cats, a to nejen za nejhorší film roku, ale také za herecké výkony, scénář, režii nebo nejhorší filmovou kombinaci, za kterou byl označen „náhodný polokočičí/pololidský smotek chlupů“. Los Angeles 22:10 16. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vedle Rebel Wilsonové a Jamese Cordena (oba za Cats) předvedli v uplynulém roce nejhorší herecké výkony John Travolta (za thriller The Fanatic a akční snímek Trading Paint) a Hillary Duffová (za horor The Haunting of Sharon Tate). Dvě ceny si odnesla také pátá část ságy o Rambovi s podtitulem Poslední krev.

Jediná pozitivní cena, kterou organizátoři udělují těm, co se podle nich zvládli vymanit z účinkování v propadácích a stali se uznávanými umělci, putovala Eddiemu Murphymu za jeho výkon v životopisné komedii Jmenuje si Dolemite.

Spolu s ním byli v této kategorii nominováni Keanu Reeves (za akční John Wick 3 a pokračování animované série Toy Story 4), Adam Sandler (za thriller Drahokam), Jennifer Lopezová (za drama podle skutečné události Zlatokopky) a Will Smith (za remake klasické pohádky studia Walta Disneyho Aladdin).

Ocenění Razzie Redeemer Awards (Zlatá malina za nejlepší vykoupení) se předává od roku 2014. K jejím dřívějším laureátům patří například Ben Affleck, Sylvester Stallone nebo Melissa McCarthyová.

PŘEHLED VÍTĚZŮ ZLATÝCH MALIN ZA ROK 2019 Nejhorší snímek

Cats Nejhorší herec v hlavní roli

John Travolta (The Fanatic, Trading Paint) Nejhorší herečka v hlavní roli

Hilary Duffová (The Haunting of Sharon Tate) Nejhorší herec ve vedlejší roli

James Corden (Cats) Nejhorší herečka ve vedlejší roli

Rebel Wilsonová (Cats) Nejhorší filmová kombice

Náhodný polokočičí/pololidský smotek chlupů (Cats) Nejhorší režie

Tom Hooper (Cats) Nejhorší scénář

Lee Hall, Tom Hooper (Cats) Nejhorší remake, sequel nebo rip-off

Rambo: Poslední krev Nejhorší bezohledné ignorování lidského života nebo veřejného majetku

Rambo: Poslední krev Zlatá malina za nejlepší vykoupení

Eddie Murphy (Jmenuje se Dolemite)