Zlatého lva z festivalu v Benátkách odváží americký dokument o opioidové aféře

Hlavní cenu Zlatého lva si z letošního festivalu v Benátkách odváží dokumentární film americké režisérky Laury Poitrasové All the Beauty and the Bloodshed (Všechna ta krása a zabíjení), který pojednává o opioidové aféře v USA. Oznámila to porota, která vybírala z 23 filmů v hlavní soutěži. V celé 79 let dlouhé historii festivalu je to teprve podruhé, co hlavní cenu získal dokument. Benátky 22:18 10. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisérka Laura Poitrasová pózuje s cenou za nejlepší film | Foto: Guglielmo Mangiapane | Zdroj: Reuters

Osmapadesátiletá Poitrasová natočila dokument, jehož hlavní hrdinkou je známá umělkyně Nan Goldinová, která se jako aktivistka zapojila do boje proti rodině Sacklerových, vlastníkům farmaceutické firmy Purdue Pharma. Právě ta vrhla v 90. letech na americký trh silný lék proti bolesti OxyContin, který způsobuje rychlou závislost. Kvůli závislosti na tomto opiátu podle expertů zemřelo v USA za dvě desetiletí více než půl milionu lidí.

Poitrasová, která získala řadu cen včetně Oscara za svůj dokument Citizenfour (Příběh Edwarda Snowdena) z roku 2014, při přebírání ceny poděkovala za to, že festival uznal, že „dokument patří do kinematografie“ a složila hold Goldinové.

„Za svůj život jsem poznala hodně statečných a odvážných lidí, ale nikdy jsem nepotkala nikoho jako je Nan, člověka, který se rozhodne utkat s miliardářskou rodinou Sacklerových,“ řekla tvůrkyně. „Dokáže se ponořit do hlubin duše a sdílí věci, které většina lidí neřekne ani svým blízkým, natož veřejně,“ dodala.

Goldinová sama upadla do závislosti na OxyContinu, který jí lékaři předepsali na tlumení bolesti po operaci. Kvůli tomu se pak pustila do boje za to, aby se americké kulturní instituce vzdaly peněz od Sacklerových, kteří byli štědrými mecenáši.

Stříbrného lva za režii dostal Ital Luca Guadagnino za kanibalskou romanci Bones and All. Velkou cenu poroty dostalo francouzské drama ze soudní síně Saint Omer režisérky Alice Diopové. Porota udělila i zvláštní ocenění, které získal vězněný íránský režisér Džafar Panahí za snímek No Bears.

Cenu pro nejlepší herečku získala Cate Blanchettová za výkon ve filmu Tár amerického režiséra Todda Fielda, kde ztvárnila dirigentku německého symfonického orchestru, která se potýká s překážkami v prostředí, kde vládnou muži. Volpiho pohár pro nejlepšího herce porota vedená herečkou Julianne Moorovou udělila Colinu Farrellovi za roli v černé komedii The Banshees of Inisherin irského režiséra Martina McDonagha.

Loni Zlatého lva v Benátkách získal snímek Událost francouzské režisérky Audrey Diwanové a o rok předtím roadmovie Země nomádů Chloé Zhaoové. Potřetí v řadě si tak letos odnáší hlavní cenu žena. Výsledky festivalu se považují za cennou předpověď šancí jednotlivých tvůrců i pro další ročník Oscarů.

Jediný dokument, který dosud získal v Benátkách Zlatého lva, byl v roce 2013 snímek Sacro GRA režiséra Gianfranka Rosiho.