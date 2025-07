Zlatovlásku jsme točili s hady i krysami. Bylo to akční až do morku kostí, přibližuje Weber, který hrál Jiříka

Karlovy Vary jsou plné filmů, diváků a také herců. Dorazil i mladý herec Tomáš Weber, který si zahrál Jiříka v nové české pohádce Zlatovláska. Konzultoval roli s Petrem Štěpánkem, který si Jiříka zahrál před 50 lety? Jak obtížné bylo natáčení se zvířaty? A jak neobvyklé bylo natáčet v Česku krvavý horor? Host Radiožurnálu Karlovy Vary 0:10 7. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec Tomáš Weber v Blízkých setkáních z Radiocafé Vinohradská 12 | Foto: Rostislav Taud | Zdroj: Český rozhlas

Jiřík ze Zlatovlásky je extrémně hodný a čestný. Nezáviděl jste svému hereckému kolegovi Marku Lamborovi, že má přece jenom trochu zápornější postavu?

Nezáviděl. On si to po těch všech princích zasloužil. Moc se těšil, že konečně jednou taky bude mít negativní roli.

Nenašlo by se přece jenom něco, co je na Jiříkovi nepěkného?

Negativní povahový rys, který má, je jeho tvrdohlavost a paličatost. Tak moc si stojí za svým, až to má negativní dopad na jeho kamaráda.

Marek Lambora to ve scénáři říká dobře, když se ho ptá, proč neutečou. Bohužel pro Štěpána je ale Jiřík tak čestný, že to musí udělat.

Roli Jiříka si před vámi zahrál před 50 lety Petr Štěpánek. Viděl jste jeho verzi? Jak se vám líbila?

Viděl. Viděl jsem ji několikrát jako dítě a pak jsem si ji připomněl někdy okolo druhého kola castingu.

Napadlo vás někdy, že máte s Petrem Štěpánkem něco společného, když si vás pro tuto roli vybrali?

Kromě hnědých vlasů a pronikavých očí, nevím. Možná oba představuje typ zakřiknutého hrdiny. To si myslím, že je na nás obou vidět.

Je to váš starší kolega. Ptal jste se ho, jak se máte porvat s rolí? Jak z něj neudělat nudného Jiříka?

Mě to vůbec nenapadlo, protože při čtení scénáře jsem měl pocit, že je to úplně jiný příběh. Styčné body jsou samozřejmě stejné, vychází to ze stejné povídky, ale svébytný příběh je jiný. Takže zákonitě epizody, kterými Jiřík prochází, utváří trochu jiný charakter.

Jeho Zlatovláska byla hudební, pomalá a něžná. Ta vaše je docela akční film.

Původní Zlatovláska je televizní inscenace, která se z valné většiny natáčela ve studiu. Naše pohádka je výpravnější. Byli jsme na Sicílii, vystřídali jsme spoustu hradů a zámků a hlavně jsme natáčeli se zvířaty.

Pracovali jsme s hady, krysami, potkany a se psem, který celý příběh vypráví. Bylo to akční až do morku kostí. Zvířata samozřejmě natáčení trochu komplikují, protože koni ani jinému zvířeti člověk jen tak neporučí.

Na některých místech bylo jasné, že musí být dubléři a kaskadéři. Ve kterých scénách za vás museli zaskočit?

Samozřejmě ve scénách, kde se jede na koni tryskem, nás kluci zaskočili. Potom v některých scénách na divoké řece, kdy tam jsou pády do vody. Ale potom tam byly záběry, kdy se třeba Marek Lambora máčel podstatnou část, možná čtyři pět hodin, v říčce na Slovensku v kostýmu. No, byla to zábava.

Jakou další pohádku bude Tomáš Weber natáčet? A kvůli jaké scéně v pohádce chtěl chodit do posilovny? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše.