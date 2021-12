Nominace na Zlaté glóby jsou venku. Cenu může získat i český animovaný film Moje slunce Mad

NOMINACE NA 79. ZLATÉ GLÓBY (FILM)

Nejlepší snímek (drama)

Belfast

Duna

CODA

Král Richard: Zrození šampiónek

Síla psa

Nejlepší snímek (komedie/muzikál)

Cyrano

K zemi hleď!

Lékořicová pizza

Tick, Tick… Boom!

West Side Story

Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (drama)

Mahershala Ali (Swan Song)

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (Síla psa)

Will Smith (Král Richard: Zrození šampiónek)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (drama)

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (Temná dcera)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Lady Gaga (Klan Gucci)

Kristen Stewart (Spencer)

Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Leonardo DiCaprio (K zemi hleď!)

Peter Dinklage (Cyrano)

Andrew Garfield (Tick, Tick ... Boom!)

Cooper Hoffman (Lékořicová pizza)

Anthony Ramos (Život v Heights)

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Marion Cotillard (Annette)

Alana Haim (Lékořicová pizza)

Jennifer Lawrence (K zemi hleď!)

Emma Stone (Cruella)

Rachel Zegler (West Side Story)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Ben Affleck (The Tender Bar)

Jamie Dornan (Belfast)

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Kodi Smit-McPhee (Síla psa)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Caitríona Balfe (Belfast)

Ariana DeBose (West Side Story)

Kirsten Dunst (Síla psa)

Aunjanue Ellis (Král Richard: Zrození šampiónek)

Ruth Negga (Přebíhání)

Nejlepší režisér

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (Síla psa)

Maggie Gyllenhaal (Temná dcera)

Steven Spielberg (West Side Story)

Denis Villeneuve (Duna)

Nejlepší scénář

Paul Thomas Anderson (Lékořicová pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (Síla psa)

Adam McKay (K zemi hleď!)

Aaron Sorkin (Being the Ricardos)

Nejlepší cizojazyčný film

Hrdina

Drive My Car

Kupé č. 6

Paralelní matky

Ruka boží

Nejlepší animovaný film

Encanto

Luca

Moje slunce Mad

Raya a drak

Utéct

Nejlepší hudba

Germaine Franco, Lin-Manuel Miranda (Encanto)

Alexandre Desplat (Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun)

Jonny Greenwood (Síla psa)

Alberto Iglesias (Paralelní matky)

Hanz Zimmer (Duna)

Nejlepší originální píseň

Be Alive (Král Richard: Zrození šampiónek)

Dos Orugitas (Encanto)

Down to Joy (Belfast)

Here I Am (Singing My Way Home) (Respect)

No Time to Die (Není čas zemřít)