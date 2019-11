Baťa se zajímal o film brzy, protože v něm viděl nový způsob firemní komunikace, tvrdí badatel

Původně se mělo za to, že počátek filmové tvorby ve Zlíně se datuje rokem 1927. Nově objevené dokumenty tento termín posunuly o téměř deset let. Baťa se o film zajímal už před sto lety, dokazuje to nový objev. Původně se totiž předpokládalo, že zlínská filmová historie se datuje k roku 1927, kdy Tomáš Baťa založil ve své obuvnické firmě filmové oddělení. Bylo to ale už v roce 1918, informuje Český rozhlas Brno. Rozhovor Zlín 21:11 16. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlínský filmař a sběratel Jiří Madzia | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Jaký objev jste učinil, pane Madzio?

Jde v zásadě o strojopisné a ruční zápisy o nákupu dvanácti kusů akcií společnosti Lloyd Film. Každá v hodnotě tehdejších 125 korun, což úhrnem představuje 1500 korun, které navíc byly zakoupeny firmou TAA Baťa Zlín k 31. 12. 1918.

A jejich evidence je v závěrečné účetní bilanci firmy Baťa do roku 1925, víme z těch zápisů, že ten podíl byl deponován u Živnobanky v Praze. A také víme, že jde překvapivě jen o část podílu, protože podle seznamu celkem třiapadesáti různých společníků Lloyd Filmu z března 1919 měla firma Baťa podíl celkem pět tisíc korun.

Kde jste k takovému nálezu dospěl?

Ve fondech Státního okresního archivu na Klečůvce, respektive Moravského zemského archivu. Ten záznam je učiněn v účetnictví firmy Baťa v roce 1919, z toho jsem tedy vycházel. A viděl jsem, že v účetnictví v roce 1919 je datum 30. 12. 1918. Takže jsem se vracel o rok nazpět, kde jsem si potvrdil, že v tom roce ten podíl firma skutečně zakoupila. A vysledoval jsem jej až do roku 1925. V roce 1926 se z účetnictví v uvozovkách ztratil, vypadl. To značí, že oni jej v té době prodali.

Když se vrátíme ještě k vašemu bádání. Hledal jste cíleně něco, co spojuje Baťu s filmem, nebo to byl objev čistě náhodný?

Byla to otázka náhody. Já jsem hledal ve fondech archivu podklady pro připravovanou výstavu pod názvem Baťa: Náš závod je závodem dělníků. A zajímalo mě, co mají k roku 1919 k dispozici v originálních dokumentech. Mezi těmi archiváliemi jsem právě v účetnictví našel i záznamy o podílech, které koupili v uplynulých letech, anebo potom přímo v roce 1919.

Jak je možné, že si těch dokumentů doposud nikdo nevšiml?

V zásadě pro to mám jediné vysvětlení. A tím je ta baťovská stručnost a na druhé straně přemíra uvedených faktů. Když se podíváte do účetnictví firmy TAA Baťa Zlín, tak uvidíte, jak všechno mají organizované a na druhou stranu jak je všechno věcné. Abychom si představili, jak vypadá takový záznam, tak v podstatě jde o jeden ruční nebo strojopisně provedený řádek zhruba o dvou třech slovech. A na konci je vyjádřený částkou.

Takže vezmeme-li to, že ten záznam o vlastnictví podílu je v účetnictví firmy vždy každý rok na konci, tak je to osm řádků a něco kolem pětadvaceti slov. Možná to má ale ještě jeden důvod. O vlastnictví toho podílu se nikdy ve svých pamětech nezmínili první zlínští filmaři. Možná, že kdyby to učinili, dnes bychom toho věděli mnohem víc.

A tušíte, proč Tomáš Baťa už v roce 1918 investoval do filmu?

Myslím, že vysvětlením jsou ony společenské, politické a ekonomické změny roku 1918. Končila válka, která notně proměnila velkou část světa a proměnila i rakousko-uherskou, respektive československou společnost. Baťa navíc byl v situaci, kdy měl desetinásobek zaměstnanců oproti stavu před válkou, kdy jich měl 400 a na konci války čtyři tisíce. Dá se předpokládat, že velkou část svých zaměstnanců před válkou osobně znal. A po válce jich většinu již jisto jistě neznal.

Baťa vlastnil celkem 12 akcií společnosti.

Jako šéf, ale i Baťa jako firma, hledali způsoby, jak lépe komunikovat se všemi svými zaměstnanci. A proto se v květnu 1918 nabídl nový vnitropodnikový časopis, magazín Sdělení, jehož první číslo tenkrát vyšlo. Pokrylo tu potřebu v komunikaci firmy dovnitř i ven.

Ale nabízí se i film, který byl v té době už více než dvacetiletý. Filmaři měli nové zkušenosti z válečných zákopů, a dá se i předpokládat, vzhledem k vývoji fotografického řemesla ve Zlíně, začali více využívat právě způsobu filmu. To je podle mě jedno z možných vysvětlení, film jako nová forma komunikace.

A proč zrovna Tomáš Baťa investoval do akcií té konkrétní společnosti Lloyd Film?

Tady se asi budeme pohybovat v rovině spekulací vzhledem k absenci dokumentace. Neznáme přesnou motivaci. Můžeme odhadovat na základě nějakých indicií. Lloyd Film byla nově vzniklá společnost. Byla kapitálově velmi silná, měla majetek řádově osm set tisíc korun. Měla sídlo v Brně. Poměrně brzy si pak otevřela kancelář v Praze. Byla to společnost, která měla vzhledem k častému natáčení ve Vídni, přesah i do sousedního Rakouska.

Byla to společnost, která se orientovala především na výrobu filmů, ale to, co jí zajistilo stabilní pozici na trhu, byla distribuce filmů. A z toho všeho lze usoudit, že to byla firma, která měla velký potenciál růstu. Toto může být mix důvodů, proč tato společnost začala firmu Baťa zajímat.

Zlínská filmová historie Nový objev naznačuje, že zlínská filmová historie ještě není zcela uzavřená a prozkoumaná. Podle ředitelky Zlín Film Office Magdalény Hladké zjištění pomůže lépe pochpit, jak se filmový průmysl vůbec do Zlína dostal.

Po roce 1925, kdy Tomáš Baťa zřejmě prodal akcie firmy Lloyd Film, založila jeho firma vlastní filmové oddělení. Nedá se však mluvit o plnohodnotném štábu s natáčecí technikou, oddělení spíše fungovalo jako prostředník mezi pražskými filmaři, kteří byli najímáni k natáčení ve Zlíně.

Proslulé ateliéry na Kudlově začaly vznikat o deset let později a pokyn k jejich vystavění dal už Jan Antonín Baťa. Nechal vystavět osm velkých domů a místní filmaři konečna získali potřebné zázemí.