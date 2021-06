,Diváci musí vědět, že mohou přijít.‘ Znovuotevřená kina čekají na plné sály a vyjasnění podmínek

Na konci května se otevřela jednosálová kina, po nich následovaly multiplexy. Oživení provozu kin ale stále není dostatečným lákadlem pro diváky, kteří se kinosálům spíše vyhýbají. Na pokles návštěvnosti jednotlivé provozy kin reagují například snížením množství projekcí, obsazováním kasovních trháků nebo častějším uváděním odložených premiér, zjistil server iROZHLAS.cz, který oslovil jednotlivé provozovatele. Praha 12:05 30. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražské kino Aero | Foto: Alex Timpau | Zdroj: Aerofilms

„Když si vezmete, že ten trh dělal ještě v roce 2019 2,6 miliardy na vstupném s ohledem na to, že se hrálo do března bez přerušení, pak se hrálo na 50 % a 60 % od května do října a pak se to uzavřelo úplně až do konce roku, tak jsme spadli z 2,6 miliardy na 900 miliónů. To znamená, že je to nějakých 1,7 miliardy,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz předseda Asociace provozovatelů kin (APK) Martin Pošta.

Pravidla pro kina V současnosti jsou kina omezena 75% kapacitou hledišť a systémem TNO (testy, do 180 dní po nákaze anebo očkování). Zpočátku se jednalo o zákaz hromadných akcí, který vláda zavedla v rámci krizového opatření. Veškerá umělecká potažmo hudební, divadelní a zejména filmová představení na území České republiky musela být odložena v důsledku rozmachu druhé vlny covid-19.

Od 12. října zůstala veškerá kina více než půl roku mimo provoz a byla zasažena významnou finanční krizí, kterou lze ilustrovat na rapidním poklesu zisků ze vstupného mezi rekordním rokem 2019 a aktuálními čísly.

Paradoxně propad trhu neměl vliv na valnou část českých kin, a to z důvodu jejich právního postavení. V České republice existuje 280 kin, z nichž 210 až 220 je provozováno formou příspěvkové organizace. Jedná se převážně o jednosálová až dvousálová kina v malých městech.

Zbytek tvoří soukromé organizace, mezi nimiž se nachází 30 multiplexů, na kterých závisí 75 % filmového trhu. V případě úpadku klíčových multikin by hrozilo, že svou činnost ukončí i ostatní soukromé provozy.

Podle ředitele kina Aero Jiřího Flígla jsou z toho důvodu kina pro kinematografický systém nepostradatelná.

„Když jedna součást soukolí vypadne, tak to vůbec nedává smysl. A jedním z klíčových článků jsou kina jako odbytiště, která zároveň generují zásadní cifry pro samotný Státní fond kinematografie a na kterých jsou postavené odhady podpor filmů na základě toho, do jakých kin se mohou dostat. Kina se nedají vyjmout z filmového průmyslu,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Podpora od fondu

V rámci covidových kompenzací Státní fond kinematografie udělil prostřednictvím dvou výzev podporu pro provoz kin a pro projekty producentských firem, distributorů a provozovatelů kin v celkové výši blížící se 80 milionům korun. K tomu je třeba přičíst sedačkovné, tj. příspěvek v hodnotě 20 korun za sedačku, který se odvíjí od kapacity daného kina.

Premiéry přes stream a kina v útlumu. Budoucnost světové kinematografie očima rozhlasové kritičky Číst článek

Příspěvkové organizace, tudíž většinový podíl českých kin do covid výzev zahrnutý nebyl, a to kvůli začlenění do rozpočtu městských organizací. Pro soukromá kina čili ta, která stanoví majoritní část trhu, byly hlavními cestami k udržení výzvy od Státního fondu kinematografie a vlastní úspory.

„Podpora od fondu tu nebyla, aby kina vynahradila nějaký pokles zisků, ta podpora vznikla, aby ta kina přežila. S uzavřením a uškrcením energií, propuštěným personálem, prostě aby ta kina přežila. To byl cíl podpory,“ vysvětlil předseda APK.

Podobně reagoval i Flígl. „Díky za obě dvě výzvy Státního fondu kinematografie, které hodně nám pomohly. Ve výsledku nám pokryjí fungování na měsíc nebo dva se všemi náklady, což je ale super. Dobře že všechny tyto věci byly, protože nejenomže to bylo těžké období, ale ono stále nekončí.“

Další překážky

Podpora od Fondu a opětovné otevření kin však podle některých představitelů českých kin nestačí. Momentálně se kina snaží překonat dramatický pokles návštěvnosti, kteří si mnozí vysvětlují nejednoznačným výkladem opatření, jež musí návštěvníci kin dodržovat.

„Stát chce i nadále vyžadovat povinné TNO pro všechny provozovatele kin, a to daleko za hranici, kdy skončí povinné testování ve firmách, školy zavřou na prázdniny a kupříkladu do Chorvatska si zajedete k moři bez jediného omezení. Dle řady dalších platných zákonných norem nic takového, jako jsou osobní a citlivé informace našich diváků, kontrolovat nesmíme. Z prvních týdnů otevřených kin k tomu jasně vidíme, že naše publikum na podmínku, jakou je TNO v potřebném měřítku, přistoupit nechce a návštěvnost je velmi nízká,“ popsal serveru iROZHLAS.cz ředitel společnosti Cinestar Jan Bradáč.

Konvalinka: Zvorali jsme to, delta mutace je tu dřív, než by měla. Potřebovali jsme čas na očkování Číst článek

Dosud faktorem, který hrál zásadní roli v poklesu návštěvnosti, byl i zákaz konzumace nápojů a jídla v hledišti. V dubnovém rozhovoru pro DVTV Bradáč tvrdil, že třetina tržeb z provozu kina tvoří právě výnosy z občerstvení, tudíž otevření kin bez zprovoznění barů by znamenalo další finanční ztráty. 10. června však multikina Cinestar zahájila provoz s 50% kapacitou sálu i s otevřenými bary (od 26. června byla kapacita rozšířená na 75 % a občerstvení lze oficiálně konzumovat v sále – pozn. red.).

Na otázku, proč Cinestar v době otevření ustoupil od požadavků limitu 30% kapacity a povolení konzumace občerstvení, Bradáč odpověděl serveru iROZHLAS.cz, že neměli jinou možnost.

„Od 1. června 2021 stát zastavil jakoukoliv možnost kompenzací. Kolem nás se otevřelo v podstatě vše – od maloobchodu až po restaurace včetně konzumace uvnitř. Jen nám konzumace uvnitř povolena nebyla. Dochází k absurdní diskriminaci bez jediného argumentu nebo nějakého číselného vysvětlení, proč kina, ale také třeba divadla nemohou zprovoznit své služby sice s kapacitním omezením, ale v jejich plné šíři,“ vysvětloval.

Obrat může přinést rozvolnění, které zahrnuje možnost konzumace a občerstvení v hledišti a rozšíření kapacity. Stále ale přetrvává problém nejasných podmínek, za kterých divák se může zúčastnit promítání.

„Vidíme, že lidi moc do kin zatím nechodí, protože evidentně je odrazují různá opatření, respektive nejasnost v nich. To znamená, že lidi nevědí, co budou potřebovat, zda se budou muset něčím prokazovat, co po nich bude někdo chtít. V tom panuje zmatek,“ uvádí ředitel kina Aero.

Programové změny

V důsledku propadu trhu a přetrvávající nízké návštěvnosti se kina budou muset do jisté míry přizpůsobit novým nepříznivým okolnostem. Dlouhá prodleva v provozu se odrazila na nepřeberném množství nových snímků, jejíž uvedení musela kina odložit. Některá z nich sníží množství projekcí stávajících titulů ve prospěch častějších premiér.

„Z objektivního hlediska budeme muset uhrát více titulů v kratší době, protože novinek je a nadále bude absolutní přetlak,“ odpověděl Bradáč na dotaz týkající se změny programové strategie sítě kin Cinestar.

Až přijde kocour se vrací do Cannes. Prestižní filmový festival ho uvede v digitálně restaurované podobě Číst článek

Jednosálové kino Aero má však v plánu přistupovat k situaci odlišným způsobem. Podle Flígla se častější uvádění premiér nevyplatí, jelikož by jednotlivé snímky byly rychle vytlačovány dalšími tituly. Už teď podle něj plán premiér zahrnuje šest až osm nových titulů za týden. V létě by tento rozsah mohl dospět až k 12 až 15.

„Teď na jakékoliv filmy chodí jednotky diváků, ale tím spíš já budu dávat přednost filmům, které mi dotáhnou aspoň dvě desítky diváků, protože to prostě potřebuju. Proto se tady točí furt ty stejné filmy,“ podotkl Flígl. Podle něj by kvůli tomu Aero mohlo poskytnout prostor i pro komerčnější snímky, například pro filmovou adaptaci komiksu Black Widow od studia Marvel.

Na pozadí odlišných přístupů jednotlivých kin se nabízí otázka, které ze znovuotevřených kin má větší potenciál získat zpátky svou diváckou platformu. Podle Bradáče vícesálová kina a multiplexy mají větší šanci uhrát toho víc a s delší dobou nasazení. Když se jednosálové kino v nasazeném filmu „splete“, obtížněji ho vybalancuje. Pečlivá dramaturgie programu však může podle Flígla v mnohém ohledu tento problém spravit.

Zároveň podle něj je výhodou, že jednosálová kina si budují se svými diváky užší vztah. „K nám se diváci vrací, protože jsou to diváci, kteří chtějí do kina, chtějí chodit konkrétně do našich kin a v tom je naše výhoda. Ale diváci musí chtít chodit a musí vědět, že mohou přijít.“