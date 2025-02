Fotograf Krupař: Válka je perverzně svůdná jednoduchostí. K radosti stačí zůstat do večera naživu

Na Ukrajině se pohybuje mezi hrůzami, které trhají přeshraniční rodinné vazby i jeho vztah k sibiřskému etniku Tuvinců. „Nemůžu vyprávět všechno, protože – nedělejme si iluze – vojáci, kteří projdou boji, nejsou andělé a dějí se tam strašlivé věci,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál reportér Stanislav Krupař, který jezdí fotit k linii fronty. „Ve světě, ve kterém nenacházíme žádný smysl, válka přináší smysl každý den,“ míní fotograf. Host Lucie Výborné Praha/Kyjev 14:26 8. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V jurtách obyvatel Tuvy se žilo velmi prostě do doby, než přišla televize. Předpokládám, že hlavní nástroj propagandy v Rusku funguje poměrně slušně. Tuvinci bojují za Rusy. Máš nějaké zprávy o tom, co se v té oblasti děje a jak?

Nemám s nikým přímý kontakt. Jednak nechci ohrozit ty lidi, nechci ohrozit sebe, protože komunikovat z Ukrajiny s někým z Ruska, tím spíš z Tuvy, by ani pro mě nemuselo být příliš bezpečné, a rozhodně by to nebylo bezpečné pro Tuvince tam.

V mír věří málokdo. Jestli přijde, tak jen jako nadechnutí před krvavější srážkou, kdy Ukrajina bude muset obhajovat svoji existenci, líčí tamní obavy fotograf Krupař

Vlastně ani nevím, jak si můžu povídat s lidmi, kteří páchají na Ukrajině takové ošklivosti, jaké tam Tuvinci spáchali. Už proto, že je za nimi koncentrační tábor ve sklepě školy v Jahidnem u Černihivu z března 2022. A spousta dalších ošklivostí, třeba kastrace ukrajinského vojáka zaživa, je také spáchaná tuvinskými vojáky. Vlastně vůbec nevím, o čem se bavit.

Ale zprávy mám, jednak z oficiálních zdrojů a potom nějakými postranními kanály. Jasné je, že Tuvinci mají největší ztráty na hlavu v Ruské federaci – stále se mluví o Burjatech, ale oni mají ztráty dvojnásobné.

Stali se takovou údernou pěstí Putinovy armády, což je naprosto absurdní, protože si pamatuji nekonečné večírky v Tuvě, kdy tuvinští muži povídali: jestli sem Rusové někdy postaví železnici, tak my odejdeme jako partyzáni do hor a budeme je střílet, protože my si naši zemi Rusy ukrást nenecháme. A dnes v barvách zelených, flekatých ruských uniforem páchají teror a bojují na Ukrajině.

„Prostor pro romantiku a hrdinství tam moc neexistuje. Je to strašný mlýnek na maso.“

Zrovna 55. brigáda, která pochází z Kyzylu, je kousek od Pokrovsku. Takže se vždy ptám ukrajinských vojáků, jestli nepotkali nějakého Tuvince, jestli nějakého zatkli – dokonce jsem se k tomu několikrát málem přichomýtl. Vlastně bych velmi stál o to potkat nějakého tuvinského zajatce, se kterým bych si mohl popovídat. To by bylo velmi zajímavé.

Potom je velmi zajímavá spojitost mezi Tuvou a Severní Koreou, protože severokorejští vojáci, kteří teď bojují v Kurské oblasti proti ukrajinské armádě, operují pod tuvinským krytím. Mají tuvinské vojenské knížky, protože vzhledově jsou pro Evropany asi neodlišitelní. Tuvinci také velmi často umí chabě rusky. Znám zase vojáky z Kurské oblasti ze speciálních jednotek, kteří dokonce Korejce zatýkali a ti mi potvrdili, že opravdu fungují s tuvinskou identitou.

Stando, ty jsi mluvil o koncentračním táboře. Nakolik může být člověk upřímný a tady v Česku vyprávět o tom, co tam viděl?

Odtud potud. Nemůžu vyprávět všechno, protože – nedělejme si iluze – vojáci, kteří projdou boji, nejsou andělé a dějí se tam strašlivé věci.

Předpokládám, že na obou stranách.

Bohužel na obou stranách. Nemůžu mluvit o všem. A zcela upřímně, já jsem svědkem těch největších strašlivostí nebyl, ale slyšel jsem o nich z důvěryhodných zdrojů. Člověk musí strašně vážit slova, aby se nestal nástrojem propagandy ani jedné, ani druhé strany.

Je válka uhrančivá? Spoustu lidí fascinuje, spousta lidí do těch konfliktů jezdí a vypadá to, že to z nějakého důvodu potřebují.

Je svůdná. Svůdná v tom, že život je v ní naprosto jednoduchý. Ono to zní úplně perverzně, ale je to tak. V knize Válka nemá ženskou tvář autorka Světlana Alexijevič popisuje, že sovětské bojovnice nebo ošetřovatelky často vzpomínají na válku s až zvrácenou a nepochopitelnou radostí. Protože to jsou momenty, kdy ve světě, ve kterém nenacházíme žádný smysl, nám válka přináší smysl každý den.

Nemusíš se o sebe starat, dostaneš vždy někde najíst, máš kolem sebe lidi, na které se můžeš a musíš spolehnout. Život se zplošťuje v něco naprosto jednoduchého a radost přináší už jen to, že je člověk večer naživu. V tomto se dá najít nějaká perverzní radost. Mnohdy si říkám, že možná budeme na válečné časy někteří vzpomínat jako na nejlepší období svého života, kdy naše životy měly smysl, než se pak rozplizly v konzumní beznaději.

„Ve světě, ve kterém nenacházíme žádný smysl, nám válka přináší smysl každý den.“

Členem jednotky

Kdybychom my dva jeli spolu na Ukrajinu, zajímalo by mě, za kým bychom jeli.

Asi nejvíc bych ti chtěl ukázat lidi, které ti ukázat nemůžu, to je ta patálie. Já se tam skamarádil se snipery z 53. brigády, to jsou strašně fajn kluci, kteří mě berou k sobě. Zrovna je to taková partička, kde mám naprosto exkluzivní přístup, můžu si tam dělat cokoliv a oni mě berou jako svého. Ale zároveň ve vzduchu cítím tichou domluvu, že to je exkluzivita, která patří jenom mně.

A když se spolu bavíte, bavíte se o válce?

Já s nimi žiju, pindám, jíme z jednoho talíře. Užívám si privilegia, že s nimi nemusím chodit do boje, nemám služby a nemusím vařit. Ale jinak, když seznají, že je to dostatečně bezpečné, tak mě někam vezmou, křiknou na mě, jako kdybych byl členem jednotky.

A o čem se tam bavíte?

O čemkoliv. O čemkoliv, ale rozhodně o ničem, co by měly slyšet dívčí uši.

Aha, jasně. Takže o ženských.

I na to někdy přijde řeč.

O ženských, o životě atd.

A o válce.

A o válce z jakého úhlu pohledu?

Z jejich úhlu pohledu. Dokonce jsem jednomu z nich dal GoPro kameru, aby natočil místa v zákopech, kde se pohybují, protože dnes už často bojují jen jako pěchota, už ani ne jako snipeři. Takže jsem dal jednomu z těch kluků kameru a během natáčení na něj zrovna dron shodil granát a ošklivě ho posekal. Teď se po dvou měsících vrátil zpátky k jednotce, tak decentně vyzvídám, jaká válka doopravdy je – ne jak se o ní píše v médiích, ale jaká je doopravdy.

A je jiná, než se o ní píše?

Mnohem brutálnější, nesrovnatelně brutálnější. Prostor pro romantiku a hrdinství tam moc neexistuje. Je to strašný mlýnek na maso, kde lidé umírají jak mouchy.

Mají ti kluci ještě nějakou víru v to, že si Ukrajinu vezmou zpátky?

O tom mám velké pochybnosti. Myslím, že každý, kdo je v první linii a vidí, co se tam děje, může mít nějakou naději, že jejich boj skončí vítězně, ale zároveň si vůbec neumí představit, jak toho dosáhnout.

Kde hledá fotograf útěchu z pocitů nemožnosti ovlivnit mašinérii běhu dějin? Poslechněte si celý rozhovor, audio je v úvodu článku.