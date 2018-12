Vznikla, aby ukázala sílu dokumentární fotky. Skupina 400 ASA chystá výstavu v Národní galerii

Je jich sedm. Jejich zbraní není puška, ale fotoaparát. A jejich posláním je šířit po Česku slávu starého dobré dokumentární fotografie. Skupina 400 ASA, pojmenovaná po citlivosti analogového filmu, vznikla z popudu fotografa Jana Dobrovského na podzim roku 2018. Na začátku března 2019 otevře výstava prací členů spolku nový program Veletržního paláce. Praha 7:45 30. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spolek 400 ASA založili fotografové: Karel Cudlín, Jan Dobrovský, Alžběta Jungrová, Antonín Kratochvíl, Jan Mihaliček, Tomki Němec a Martin Wágner. | Foto: Igor Gilbo

‚‚Dokumentární fotka je složitá disciplína, která má svá pravidla,” konstatuje členka skupiny Alžběta Jungorová. ‚‚Dobrý fotografický soubor vyžaduje hodně práce. A právě vznik takových souborů chce naše skupina podpořit.”

Skupina 400 ASA Dvougenerační skupinu 400 ASA založili Jan Dobrovský, Karel Cudlín, Alžběta Jungrová, Antonín Kratochvíl, Jan Mihaliček, Tomki Němec a Martin Wágner proto, aby ve světě, který zaplavují fotky z chytrých telefonů, poukázali na silnou historii i současnou kvalitu profesionální dokumentární fotografie. A aby lidi dokázali poznat, jaké fotografie doopravdy stojí za pozornost.

Na výstavu ve Veletržním paláci Národní galerie dodá soubor snímků ze zákulisí pražské burlesky. Pracovala na něm sedm let a podle jejích slov velmi dobře ukazuje, jak se během třiceti let po pádu železné opony změnily nejen podmínky tanečnic, ale obecně i situace ve společnosti.

Střední a východní Evropa

Společným tématem výstavy sedmi členů skupiny 400 ASA bude pásmo střední a východní Evropy. České osídlení Banátu zaměřil Tomki Němec, Jan Dobrovský fotil romské rodiny v severních Čechách, Martin Wágner zase vystaví fotky z Karpat.

„Historický rozměr tomu dodá Antonín Kratochvíl, který střední a východní Evropu sledoval od 70. do 90. let,” upozorňuje kurátor výstavy a fotograf Josef Moucha na fotky, které v roce 1997 vyšly v knize Broken Dream: 20 Years of War in Eastern Europe. Překvapením podle něj může být na výstavě fakt, že některá témata zaujala nezávisle na sobě více fotografů. Například Karel Cudlín a Jan Mihaliček zaznamenávali oživování náboženských tradic.

Výstavou ale aktivity skupiny 400 ASA teprve začínají. Na Smíchově plánuje otevřít galerii, kde dá prostor i začínajícím autorům. Ráda by se propojila s jihlavským festivalem dokumentárních filmů, organizovala workshopy, poskytovala konzultace, vydávala fotografické knihy a vytvoření společného archivu. „To jsou všechno věci, které se ve skupině dělají lépe než sólově,” uzavírá Alžběta Jungrová.

Prezentace spolku 400 ASA v Národní galerii volně naváže na úspěšný výstavní projekt Invaze 68, ve kterém fotograf Josef Koudelka zachytil příjezd vojsk Varšavské smlouvy do Prahy v létě roku 1968. Právě fotografické tvorbě by chtěla galerie nově dávat více prostoru. Koudelkovy snímky jsou ve Veletržním paláci k vidění do 6. ledna 2019.