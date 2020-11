Francouzská národní knihovna shání dárce. Chce pořídit unikátní výtisk Hledání ztraceného času

Francouzský stát chce do sbírky získat první část „Svět Swannových“, kterou v roce 1913 vydalo pařížské nakladatelství Bernarda Grasset. Francouzská národní knihovna hledá dárce, který by finančně podpořil nákup unikátního výtisku románu Hledání ztraceného času. Jde o důležité literární dědictví, zdůrazňuje. Knihovna nechce zveřejnit, kdo v současnosti významný výtisk vlastní. Ani cenu, za kterou by jej mohla zakoupit. Paříž 11:17 7. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hledání ztraceného času je sedmidílný román, na němž jeho autor Marcel Proust pracoval mezi léty 1907 a 1922 až do své smrti, román nikdy nedokončil | Foto: Otto Wegener | Zdroj: Wikimedia Commons

Podle knihovny se jedná o naprosto mimořádný výtisk, do kterého sám Marcel Proust napsal věnování své přítelkyni Marii Šejkevičové a přidal osmistránkový popis toho, jak bude román pokračovat v dalších dílech.

Vše je napsáno ručně inkoustem. Své přítelkyně Proust napsal, že jeho dlouhý „dopis-věnování“, který na začátku knihy doprovází popis společnosti, rozvinul do popisu dalších let.

Marie Šejkevičová byla významnou postavou pařížské literární bohémy a smetánky počátku 20. století. S Marcelem Proustem se seznámila v roce 1911 a díky jejímu významnému postavení se dostalo dobrého přijetí prvního dílu Hledání ztraceného času. To ona označila román za mistrovské dílo. A spisovatel se jí chtěl odvděčit.

„Protože chcete vědět, jak to s Odette dopadne, půjčte mi svůj výtisk, napíši Vám tam resumé,“ napsal Proust své přítelkyni. Zároveň ale přísně dodal, ať nikomu neprozrazuje, jak to s postavami románu dopadne. Dokud nevyjdou další části.

Celkem sedmidílný román, který patří k zásadním dílům francouzské literatury, popisuje francouzskou společnost na přelomu 19. a 20. století. Marcel Proust románovou ságu psal mezi léty 1907 a 1922 až do své smrti a román nikdy nedokončil.

V současnosti vlastní Francouzská národní knihovna téměř všechny rukopisy Marcela Prousta a to díky darům jeho neteře v roce 1962. Knihovna chce všechny rukopisy a významné výtisky vystavit v průběhu let 2021 (150 let od Proustova narození) a 2022 (100 let od jeho úmrtí.). A zpřístupnit je tak široké veřejnosti.