Myslím, že je dobré říkat pravdu, ať je jaká chce, říká František Černý z Čechomoru

František Černý si nedávno zahrál jednoho z pacientů ve snímku Úsměvy smutných mužů. O skupině Čechomor se také natáčí dokument. V civilním životě je otcem čtyř dětí. Jak se cítil v roli alkoholika? Byl někdy sám na dně? A jak vzpomíná na spolupráci s Petrem Zelenkou? Praha 10:54 19. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Skupině Čechomor právě vychází album Nadechnutí a také o ní Česká televize natáčí dokument Čechomor 30. Podle muzikanta a příležitostného herce Františka Černého je to pro účastníky v dokumentech vždycky těžké, pokud člověk „není mistrem slova nebo to nemá připravené.“

Jak se František Černý cítí, když ho někdo natáčí? „Spíš je to takovej můj vnitřní pocit… Ta pravda, když ji řeknete, tak je vždycky tak podivná, že jí nikdo nevěří. A když řeknu, že nechci, aby o mě někdo něco věděl, tak to nikdo nepochopí.“

Lidé podle něj mají tendence buď všechno sdělovat či prožívat vnitřně a užívat si to. „Já to mám třeba tak, že se potřebuju o věci dělit s určitýma osobama, ale není to celá republika.“

Hudební koncerty i pomoc chudým krajanům. Na festival Banát vyráží vlak se skoro 1300 cestujícími Číst článek

Kromě Úsměvů smutných mužů Černý účinkoval také jako taxikář v Knoflíkářích a hlavně ve snímku Rok ďábla Petra Zelenky. „On to pro nás byl tak ďábelský rok, že půlku natáčení si vůbec nepamatuju. Bylo to velmi dynamické,“ vzpomíná na natáčení.

Ve snímku Úsměvy smutných mužů režiséra Dana Svátka si František Černý zahrál alkoholika v léčebně. „Na začátku jsem byl opatrný a navíc šlo o epizodní roli... Pak jsem zjistil, co to je za materiál a kdo v tom bude hrát, tak jsem si říkal, že to asi bude dobrá ryba.“ popisuje Černý.

K roli alkoholika dodává: „Takhle na dně jsem nikdy nebyl. Jak zpívá Fixa, dno je dobrý na to, aby si ho člověk prohlíd. Ale nechci se ho ani dotýkat, protože je na něj dobře vidět.“