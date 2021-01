Před 100 lety se narodil Friedrich Dürrenmatt. Výraznou stopu zanechal i v české kultuře

Přesně před sto lety se narodil spisovatel, grafik a jeden z nejvýznamnějších švýcarských dramatiků Friedrich Dürrenmatt. Toho proslavily například detektivní příběhy jako Soudce a jeho kat nebo Podezření, ale hlavně drama s názvem Návštěva staré dámy. To zanechalo výraznou stopu i v české kultuře. Praha 14:43 5. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Friedrich Dürrenmatt se narodil před 100 lety ve švýcarském Konolfingenu | Foto: Elke Wetzig

Návštěvu staré dámy v roce 2018 zpracoval například i Český rozhlas. Titulní postavy vážené miliardářky, která si přijede do svého rodného města vyřídit účty z mládí, se tehdy ujala herečka Blanka Bohdanová. Pro tu byla role podle jejích slov hereckým dárkem.

„Samozřejmě že je to velká příležitost – ta role. Zvlášť když já už jsem opravdu stará. Protože to hrály i mladší herečky. No a já jsem tím byla strašně potěšená a říkala jsem si, že je to pro mě takový dárek na konci života i té kariéry,“ řekla herečka Českému rozhlasu při natáčení.

V tradiční divadelní formě zpracovalo Návštěvu staré dámy například i pražské Divadlo na Vinohradech, které má inscenaci režírovanou Janem Burianem dodnes na svém repertoáru. Titulní postavu tentokrát ztvárnila Dagmar Havlová.

Zfilmovaná díla

V Česku se nejslavnější Dürrenmattovo drama dostalo dokonce i na filmová plátna – konkrétně v roce 1999. Snímek natočil režisér Zdeněk Zelenka a představili se v něm například Jiřina Bohdalová, Alois Švehlík nebo Jan Šťastný. Dürrenmattova díla ale zaznamenávali i zahraniční filmaři. Slavný rakouský režisér Maximilian Schell například zpracoval zmíněný detektivní příběh Soudce a jeho kat.

Umělecký talent u Dürrenmattových v rodině zůstal. Friedrichova dcera Ruth je uznávanou skladatelkou a operní pěvkyní a po otcově vzoru se věnuje i literární tvorbě.