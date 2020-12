Fronty u Národní galerie a rezervace do Národního muzea. LIdé využívají výjimek a míří na výstavy

Kvůli zhoršení koronavirových statistik se od pátku můžou lidé přijít podívat pouze do dvou pražských výstavních prostor. Jak Radiožurnál o víkendu zjistil, tak se fronty tvoří jen před jednou z budov - Národní Galerií v Paláci Kinských. Do historické budovy Národního muzea si totiž zájemci musí společně se vstupenkou rezervovat také přesný čas návštěvy. Praha 18:37 20. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fronta na výstavu Rembrandt: Portrét člověka v Národní galerii v Praze. | Foto: Josef Kaňka | Zdroj: Český rozhlas

„Všechno to šlo hladce a já jsem byla radši, že mám rezervovanou určitou hodinu a nemusím tu čekat v nějakém davu. Určitě bych chtěla jít na online vstupenku i příště,“ popisuje svůj zážitek z výstavy Sluneční králové v Národním muzeu jedna z návštěvnic.

Zároveň dodává, že rezervace v online systému jí nedělala po technické stránce žádný problém a dobře připravené je Národní muzeum i z hlediska hygienických a bezpečnostních opatření.

„Opravdu je tam hodně personálu, který je vám ku pomoci, nikdo se na člověka nemačká, je tam desinfekce a tak dále.“

Rezervace přesného času ale zároveň často způsobuje to, že jsou vstupenky na výstavy vyprodané na dlouhou dobu dopředu. Kvůli tomu se například na Sluneční krále nemohl jít podívat znojemský zájemce, který se naopak dostal na Rembrandta v Národní Galerii. To, že ve frontě před Palácem Kinských strávil bez mála tři čtvrtě hodiny mu podle jeho slov nevadilo.

„Ta fronta je určitě snesitelná, protože když jsem si snažil rezervovat vstupenku do Národního muzea, tak jsem zjistil, že bych se tam dostal až někdy třicátého. A protože jsem ze Znojma, tak ty výstavy spolu bohužel nemůžu v jeden den sloučit. Takže si radši ráno přivstanu a vystojím si frontu,“ vysvětluje.

Online rezervace v příštím roce

Jiní zájemci o expozici by ale naopak způsob rezervací na přesný čas u Národní Galerie uvítali.

„Dneska zrovna se ta fronta dá zvládnout, ale kdyby byla možná rezervace času, tak to bude všechno jistější a rychlejší,“ říká jeden z návštěvníků, který přišel na výstavu v sobotu odpoledne.

O frontách, které se před Palácem Kinských tvoří, vedení Národní Galerie ví. Podle mluvčí Evy Sochorové na časovém rezervačním systému pracují. Letos ho ale očekávat ještě nemůžeme.

„Tu situaci řešíme, nicméně si myslím, že budeme schopni mít ten rezervační systém s ohledem na dodavatele a všechny procesy dostupný až na začátku příštího roku nebo v únoru. Do té doby budeme dál poskytovat vstupenky jen online, na zem jsme dali značky, aby lidé dodržovali rozestupy i ve frontě, a budeme zkrátka dělat všechno proto, aby byly fronty co nejmenší. Nařízení jsou ale pro nás novinkou a snažíme se na to co nejlépe reagovat,“ říká mluvčí.