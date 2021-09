Gymnázium v Jindřichově Hradci je národní kulturní památkou, i přes nesouhlas kraje a vedení školy

Areál školy od významného pražského architekta Bedřicha Bendelmayera z roku 1923 podle resortu představuje důležitou ukázku architektonicky hodnotné veřejné stavby z prvních let samostatné republiky.

Projektant Jiří Dluhoš byl první, kdo v roce 2014 podal návrh na prohlášení jindřichohradeckého gymnázia národní kulturní památkou. Jedním z mnoha důvodů bylo podle něj například detailní propracování schodiště.

Návrh později podpořila i bývalá studentka školy Dagmar Zadražilová, která se při svém pozdějším studiu na univerzitě v Cambridge věnovala problematice adekvátního uchovávání architektonického dědictví. „Řada budov, které se zachovaly dobře zvenku, jsou uvnitř zničené, ale tady tomu tak není. Je tu zachovalé schodiště, dveře, mozaiky, svítidla, a to je úžasná věc,“ připomněla pro Český rozhlas České Budějovice.

Nadčasová budova

Architekt Bedřich Bendelmayer postavil na začátku 20. let minulého století podle Jiřího Dluhoše i Dagmar Zadražilové moderní a nadčasovou budovu pro potřeby školy. V několika učebnách například využil stupňovitého uspořádání.

To je i téměř po stovce let stále funkční. Potvrzuje to Hana Hančová, která v jedné z těchto poslucháren vyučuje chemii. „Učebna je koncipovaná velmi dobře. Díky stupňovitosti i žáci, kteří sedí v zadních lavicích, velmi dobře vidí na to, co se odehrává na katedře. Myslím, že i akustika je dobrá,“ popsala.

Ne vše ve škole ale odpovídalo moderním požadavkům, a tak v podkroví vznikla před deseti lety půdní vestavba. Ani to ale podle Jany Štorkové z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích na celkové hodnotě budově neubralo. „Hodnotili jsme, zda právě tato přístavba nepoškozuje památkovou hodnotu, a došli jsme k tomu, že to ne,“ uvedla.

Problémy s opravami

Přesto ředitelka školy Lenka Vetýšková podala proti prohlášení budovy památkou k ministerstvu hned dva rozklady. „Rozkládala jsem proto, že si nemyslím, že by naše budova musela být kulturní památkou. V roce 2010 se tady dělaly rozsáhlé stavební úpravy a druhá věc je samozřejmě časová a administrativní zátěž, protože my na všechny stavební úpravy máme pouze sedm týdnů v roce,“ vysvětlila.

Ministerstvo přesto dalo za pravdu památkářům, a protože budovu i přes úpravy považuje za významnou ukázku architektonicky hodnotné veřejné stavby z prvních let samostatné republiky, památkovou ochranu jí udělilo.

Každou další stavební úpravu tak škola bude muset konzultovat s památkáři. Hana Šímová, vedoucí krajského odboru školství, věří, že ani mimořádný status budovy nebude komplikovat další rozvoj jindřichohradeckého gymnázia. „Prohlášení kulturní památkou není proti existenci této školy, škola se s tím prostě srovná a zřizovatel také,“ dodala.

Jindřichohradecké gymnázium je druhou školou zřizovanou Jihočeským krajem, která v budově prohlášené národní kulturní památkou sídlí. Památkovou ochranu má také gymnázium v Prachaticích.