HBO napadli hackeři. Získali údajně scénář k dalšímu dílu Hry o trůny

Podle serveru Entertainment Weekly, který přišel s informací jako první, získali kybernetičtí lupiči ze serverů HBO 1,5 terabytů dat. Pro představu to je asi 750 hodin filmů ve vysoké kvalitě.

Údajně obsahují například neodvysílané epizody seriálů Hráči a Pokoj 104 a taky scénář k epizodě sedmé řady seriálu Hra o Trůny, která se má vysílat příští týden.

Data už hackeři prý umístili na internet. V zásobě toho ale mají mít víc. Společnost HBO únik dat oficiálně potvrdila. Oznámila ale jen, že hackeři ukradli některá data, která se týkají programu a detaily o ukradených seriálech nekomentovala.

Za útokem ale může být i touha po zisku a hackeři by mohli kabelovou televizi vydírat. To se stalo v dubnu streamovací službě Netflix. Hackeři jí tehdy ukradli dosud neodvysílanou sezónu populárního seriálu Orange is the New Black a chtěli po Netflixu výkupné.

Když společnost odmítla peníze zaplatit, hackeři díly zveřejnili na internetu. S úniky dat má zkušenosti i HBO. V roce 2015 hackeři a zveřejnili první čtyři díly páté série Hry o Trůny ještě před odvysíláním.

Firma proti pirátskému šíření svého obsahu dlouhodobě bojuje. Letos bude dokonce posílat varovné dopisy lidem, kteří si Hru o Trůny nelegálně stáhli.