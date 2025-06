‚Herci díky němu hráli líp,‘ vzpomínají kolegové. Ve věku 85 let zemřel Stanislav Šárský

Divadelní svět v pátek ráno opustil ve věku 85 let herec Stanislav Šárský. Úmrtí potvrdilo Národní divadlo moravskoslezské, ve kterém za více než 30 let ztvárnil Šárský okolo 120 rolí. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil také mnoha rozhlasovým hrám a povídkám. V roce 2023 pak za své celoživotní mistrovství v činohře získal cenu Thálie. Ostrava 15:45 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanislav Šárský | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Šárský si zahrál ve filmech i v divadle. Mnohaletou spolupráci měl také s rozhlasem.

„Přinášel vždycky před mikrofon neuvěřitelnou sílu, ať už dělal Nikolu Šuhaje loupežníka, nebo ať jsme spolu dělali i dramatické věci, ve kterých byl vždycky přesný. Herci kolem něj hráli líp,“ vzpomíná režisér Tomáš Soldán, který se podílel na tvorbě rozhlasových her.

Podle hereckého kolegy Tomáše Jirmana zůstane po Stanislavu Šárském velké prázdné místo.

„Doteď, do posledních chvil, se uměl velice radovat z toho, když se něco podařilo, když kolegům se povedla hezká inscenace nebo se uměl krásně rozčilovat, jak to je možný, jak to nevidí, když se něco nepovedlo, nebo nepovedlo podle jeho představ,“ říká Jirman.

Poprvé se Šárský objevil před kamerou v roce 1965 ve studentském filmu. Od té doby si jej diváci mohou pamatovat spíš z menších filmových rolí, například ze snímků Rudý Kapitán nebo Konto Separato.

Zapsal se také v seriálu Lajna nebo O ztracené lásce a nechyběl v řadě dílů televizních Bakalářů.