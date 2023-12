Čekání na českou Adele. Hitparádám dominují muži, v ženském koutku prohrávají Češky s cizinkami

Podle dramaturgů rádií české hudebnice nenahrávají dost materiálu vhodného pro vysílání. Podle samotných umělkyň v Česku chybí tradice autorských písničkářek a zároveň existují systémová znevýhodnění. Praha 6:00 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvačka Lenny strávila na vrcholu rádiové hitparády čtyři týdny. To je od roku 2006 mezi českými sólově vystupujícími ženami rekord | Foto: Tony Košař

Zastoupení žen v nejrůznějších oborech je ožehavým tématem posledních let: přes lehce nadpoloviční většinu ve společnosti jsou dlouhodobě v menšině v české politice nebo třeba ve filmu. Výjimkou není ani český pop.

Svým pozorováním potvrzuje fakt i pětadvacetiletá zpěvačka, skladatelka a raperka Pam Rabbit, která v říjnu vydala dobře přijaté album I Love The Internet. „Osobně jsem diskriminaci nikdy nezažila, jsem ten typ, co se proboxuje všude. Dlouhodobě si ale všímám, že nás je v hudebním světě málo,“ říká. A data její pozorování potvrzují.

Pokud jde o prodeje nebo hudební ocenění, ženských jmen najdeme na stupních vítězů historicky překvapivě málo. Sošku za album roku si ve dvaatřicetileté historii cen Anděl odnesla žena nebo uskupení s alespoň polovinou ženských členek či frontmankou jen čtyřikrát, cenu za objev roku jedenáctkrát.

Ženská alba, domácí ani zahraniční, se tu moc dobře neprodávají. Souhrnný albový žebříček top 10 za minulý rok čítal pouze mužská jména, předchozí roky byly podobné. Na streamovacích službách Češi ženám taky nefandí. V roce 2022 kleslo jejich zastoupení v digitálním žebříčku na minimum od začátku měření – tvořily jen 12 procent jmen.

‚Nemám na to odpověď‘

Rádiové žebříčky v tomhle ohledu nejsou výjimkou. Krátké drobné převahy si ženy v rádiové hitparádě užily mezi lety 2007 a 2010, od té doby jejich zastoupení strmě kleslo. Hudebnice z Česka navíc mají v rádiové hitparádě ještě o něco nižší naději na úspěch, dramaturgové v rotaci točí spíše jejich zahraniční kolegyně.

Nejúspěšnější ženou českých hitparád od roku 2006 je pětatřicetiletá britská hudební diva Adele, která se proslavila třeba hity Someone Like You nebo Rolling in the Deep. Posluchačstvo provází napříč deskami svým vlastním životním příběhem a sdílí s ním své pocity z partnerských vztahů i rodičovství. V závěsu je Kanaďanka Nelly Furtado a Američanka Pink, každá z nich strávila na vrcholu rádiové hitparády více než dvacet týdnů dohromady.

Ženy, které strávily nejvíce týdnů na vrcholu české hitparády Interpretka Týdnů jako #1 Země původu Žánry Adele 24 Spojené království bílý soul, rhythm and blues Nelly Furtado 24 Kanada rhythm and blues, lidová hudba P!Nk 24 USA pop rock, contemporary R&B Shakira 16 Kolumbie Latin pop, pop rock Ava Max 12 USA dance-pop Katy Perry 12 USA rock, pop rock Alesha Dixon 11 Spojené království - Rihanna 10 Barbados taneční hudba, contemporary R&B Lady Gaga 8 USA elektropop, dance-pop, synthpop Colbie Caillat 7 USA pop rock, country Pokud bychom tabulku rozšířili o lidi, kteří se neidentifikují jako muži, její čelo by s 27 týdny patřilo Miley Cyrus. (Data od ledna 2006 do listopadu 2023.)

Na vrchol rádiové hitparády se od roku 2006 propracovaly jen tři Češky, jmenovitě Lenny, Ewa Farná a Helena Zeťová.

Skutečnosti, kterou data odhalují, si všímá v praxi i šéf organizace Intergram Ludvík Böhman. „Je fakt, že český hudební průmysl nedovedl v posledních letech vygenerovat novou úspěšnou popovou zpěvačku. Řeším to často. Důvod jsem zatím ale nenašel.“

Ke slovům Ludvíka Böhmana se připojuje i dramaturg Radiožurnálu Petr Král. „Písně od českých hudebnic, které bych mohl nasadit do rotace, se ke mně nedostávají. Zdá se mi, že české umělkyně nedělají hudbu odpovídající rádiovému formátu,“ vysvětluje.

Čím to podle něj je? „Nemám na to odpověď, možná tam prostě není potenciál, nevím.“ Otázku genderové reprezentace na Radiožurnálu podle vlastních slov dál nijak neřeší: „O rozmanitost se ve své práci nesnažím. Snažím se najít hudbu, co zaujme naše posluchače.“

Žena rovná se alternativa

Nedá se přitom říct, že by Češky nebyly aktivní. Na alternativní hudební scéně se už delší dobu mluví o velmi silné vlně mladého ženského talentu, mnohé hudebnice se žánrově zaměřují dokonce na přístupnou popovou hudbu, jak popisuje hudební publicistka z podcastu Soundsystem a magazínu Full Moon Nora Třísková: „Je tu hodně nových ženských jmen. Tyhle hudebnice samy realizují vlastní vizi, nabírají fanouškovstvo po vlastní ose na sociálních sítích a věnují se různorodým žánrům. Pop mezi nimi určitě nechybí, namátkou mě napadá třeba Terra nebo Tea Sofia.“

V exportní hudební soutěži Radia Wave Czeching, která podporuje nadějné hudebníky a hudebnice ve snaze prorazit na zahraniční pódia, navíc zvítězily sólové hudebnice nebo dívčí uskupení mezi lety 2017 a 2022 šestkrát za sebou.

Češky, které se v TOP 100 držely nejvíce týdnů Interpretka Týdnů v TOP 100 Nejvýše umístěný track 1. Anna K. 391 Údolí včel (6.) 2. Ewa Farna 304 Vánoce na míru (1.) 3. Lenny 285 Hell.o (1.) 4. Lucie Vondráčková 230 Láska umí víc (10.) 5. Lucie Bílá 225 Dobrý kafe (7.) 6. Aneta Langerová 197 Srdcotepec (24.) 7. Olga Lounová 196 Cyklista (14.) 8. Tereza Kerndlová 139 Anděl (3.) 9. Lenka Filipová 108 Samotní nejsme nic (10.) 10. Helena Zeťová 107 Impossible (Unstoppable) (1.) Data od ledna 2006 do listopadu 2023.

Za devět let moderace talentové soutěže Startér Radia Wave zaznamenal nástup mladých hudebnic i aktuální šéf kulturní rubriky Seznam Zpráv Jonáš Zbořil. „Zpěvaček je plno. Jen po paměti vytahuji interpretky, které na mě z posledních let moderování Startéru udělaly dojem (a zanechaly ho zejména u našich posluchačů): Aiko, Maella, Terra, Josefína Dusk, fæ bestia, ale i kapely Favorite Obsession nebo Marbles. Skoro všechny interpretky, které prošly hitparádou, následně začaly fungovat na alternativní scéně, vyjely po festivalech a koncertují.“

Umělkyně ale zjevně naráží v hudebním průmyslu na takzvaný skleněný strop. Tedy bariéru, která brání ve vzestupu nad určitou úroveň hierarchie v daném oboru.

Data navíc ukazují, že podobně jako v jiných oborech je kariéra žen výrazně kratší, utíná ji mateřství a stárnutí. V rádiových hitparádách se ženy objevují sice o něco dřív než jejich mužští kolegové, na rozdíl od nich ale mizí krátce po třicítce. Tedy typicky ve věku, kdy mají děti.

Hudebnice, raperka a držitelka ceny Apollo Annet X tvrdí, že podle ní na českém hudebním trhu autorky spadnou často do kategorie alternativa a v mainstreamu nedostanou šanci bez ohledu na to, jak přístupnou hudbu tvoří. „Na adresu svého debutového alba jsem si častokrát vyslechla, že je příliš dospělé a komplikované, přitom vyšlo, když mi bylo jednadvacet let, zachycovalo moje dospívání,“ líčí.

Jak jsme počítali Datový tým Českého rozhlasu vycházel z hitparád České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI). Data sahající od současnosti do roku 2006 stáhl z webových stránek a pročistil. U 70 % interpretů, kteří představují 88 % položek týdení rozhlasové hitparády, se podařilo načíst doplňující informace z projektu Wikidata – místo původu, rok narození či založení, žánry, gender atd. Data i sešity s výpočty lze prozkoumat na githubu datového týmu.

Pam Rabbit na její postřeh navazuje: „Obecně si myslím, že tu není silná tradice ženských autorek. S mojí generací teprve začíná. Historicky tu byly hudebnice, které měly především roli interpretek, texty i hudbu jim psal někdo jiný, nevyprávěly o svých vlastních životech. Teď se to děje a lidi najednou neví, co si s tím počít. Ačkoliv nepíšu složitou hudbu, někomu to z tohoto důvodu možná nebude připadat jako pop.“

České hudebnice tak čekají na jakousi postupku do dalšího kola hudebního průmyslu. Hudební publicistka Nora Třísková tvrdí, že je zapotřebí, aby si téma rovné reprezentace vzali za své i větší hráči v oboru. „Z mojí zkušenosti se lidé na alternativní scéně často snaží klást důraz na diverzitu. Ať už v rámci témat, o kterých se píše, nebo například dramaturgie festivalů,“ popisuje. „Doufám, že se tohle přemýšlení dostane i do vyšších pater hudebního průmyslu.“