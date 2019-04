Vlastně ani nevím, jestli jsem vtipná, říká herečka Iva Janžurová. Ztvárnila hlavní roli v Teroristce

Její jméno a obličej teď zřejmě nejčastěji vídáte na plakátech k filmu Teroristka. Iva Janžurová ale není jen skvělá herečka. Třeba pro Divadlo Kalich napsala scénář k představení Veletoč. „Psaní se musí vysedět. A to mi jde trochu na nervy,“ usmívá se Iva Janžurová v rozhovoru s Lucií Výbornou. host lucie výborné Praha 12:00 24. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Představení Veletoč Iva Janžurová napsala podle námětu Jany Paulové. A nakonec si v něm i sama zahrála. „Roli, kterou hraju, měla původně hrát Jana, pak nám to ale Šimon Caban vyměnil, když jsem sehnala Evu Holubovou. Ta nakonec hraje roli, kterou jsem si původně psala pro sebe,“ popisuje.

Zkoušet nové věci

Iva Janžurová patří k ženám, které ani po sedmdesátce nehledají klid. Jak říká, má v sobě prý něco, co ji neustále nutí objevovat a herecky zkoušet nové věci. A možná prý ještě víc než dřív.

„Rozum vám říká ‚přestaň‘, ale něco ve vás pořád je. Nechci se odloučit od přílivu mladých lidí, koukám na ně jako na zázrak. Máme třeba skvělou inscenaci Kytice v Národním divadle, kde se mlaďoši projevují nádherným způsobem… a nechce mi to opustit,“ vysvětluje.

Humor v Teroristce

Její nejnovější filmovou rolí je učitelka Marie ve snímku Teroristka, ve kterém si zahrála mimo jiné s Martinem Hofmannem nebo Pavlem Liškou. Využívá v něm své komediální herecké schopnosti, které dokazuje celý život. „Já ale vlastně nevím, jestli jsem vtipná,“ směje se Iva Janžurová.

„Je to jako samopohyb uvnitř vás, puzení k humoru. Teroristka je ale odlišná nabídka, než bylo třeba Pane, vy jste vdova. Rozhodla jsem se, že se v Teroristce nebudu ani trochu pokoušet o humor, že budu dělat jen to, co po mně ta role chce, co ta žena chce dokázat. Pravda o sobě je ale někdy směšná.“