První autorská rozhlasová hra zavedla posluchače do podzemí. Nyní slaví 95 let

Mary a Jack se baví o tom, že nikdo nemůže navštívit vlastní pohřeb v uhelném dole, kde je uvězní nešťastná náhoda. Taková je hlavní zápletka Hry s nebezpečím, kterou napsal britský básník Richard Hughes. Odehrává se v podzemí, kde postavy v naprosté tmě vůbec nic nevidí. Tím se rozhlasoví tvůrci chtěli více přiblížit posluchačům.

Sherlock Holmes a případ s rádiem. Poslechněte si, jak vznikala živě vysílaná rozhlasová hra Číst článek

BBC inspirovala i šéfrežiséra Českého rozhlasu Aleše Vrzáka. „BBC je základní kolébka a ta jejich produkce je tak obrovská, že v ní můžeme najít jak perly, tak odpad. Jak to vždy bývá při takovém množství práce. Vedle toho se můžeme podívat zpátky a inspirovat se vlastní historií. Co v 60. letech dělal pan režisér Horčička (Jiří Horčička, pozn. red.), to pro mě byla velmi inspirativní a výjimečná práce,“ popisuje Radiožurnálu. Pokud je autor ochotný své dílo pro vysílání upravit, je to lepší, myslí si.

Široký obor

„Samozřejmě se můžeme setkat i s tím, že autor řekne ne, že je to závazná podoba a nesmí se změnit ani písmeno. Takže potom se hledají různé obezličky, jak do toho vstoupit, pokud chceme něco změnit. Většinou záleží na vzájemné chemii mezi autorem a režisérem,“ pokračuje. „Rozhlasová hra běží od toho příběhu jednoduše vystavěného až po experimentální tvary. Je to široký obor,“ dodává Aleš Vrzák.

K letošním 90. narozeninám Milana Kundery připravuje Český rozhlas čtení na pokračování z knihy Nesmrtelnost, do které svůj hlas propůjčil herec Lukáš Hlavica. Nesmrtelnost odvysílá ve zvukové podobě Český rozhlas letos na jaře.