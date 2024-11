Velvet Party a Songs for Havel. Washington si připomněl sametovou revoluci v tramvajové smyčce

Český muzikant Michal Horák odehrál turné v USA. ‚V Chicagu jsme přidávali pět písniček,‘ říká

Michal Horák už koncertoval v Cedar Rapids, Chicagu, New Yorku a New Jersey. „Všichni, co jsme tady na turné, koncertujeme v Americe poprvé. Je to velká výzva, ale náramně si to užíváme,“ říká.