Mozart i Lady Gaga jsou pro mě stejnou inspirací, přiznává violoncellista Hauser. Vyprodal O2 arenu

Hudební rošťák a romantik – tak Hausera znají jeho fanoušci, a to především prostřednictvím dechberoucích videí. Chorvatský violoncellista vystoupí v pátek večer ve vyprodané O2 areně v Praze. Na koncertu zazní písně Céline Dion, Leonarda Cohena nebo Madonny. To vše v doprovodu orchestru a působivé show. Rozhovor Praha 14:04 27. října 2023

Poprvé violoncello slyšel, když mu byly čtyři roky, vzpomíná Hauser

Jaké bylo vaše první seznámení s violoncellem?

Poprvé jsem violoncello slyšel, když mi byly čtyři roky. V rádiu hráli skladbu, kterou mnozí znají, protože je to jedna z nejslavnějších skladeb napsaných pro violoncello Labuť od Charlese Saint-Saënse.



V okamžiku, kdy jsem uslyšel ten krásný, tajemný zvuk, byl jsem uchvácen, posedlý. Musel jsem zjistit, co tu krásnou hudbu tvoří a jak ji mohu hrát. Brzy jsem přesvědčil rodiče, aby mi pořídili první violoncello, a od té doby je to můj celoživotní závazek.

Co vás inspiruje? Máte nějaké vzory?

Inspiraci nacházím v hudbě všech forem a žánrů. Harmonie pro mě překračuje všechny hranice, a to může být stejně inspirativní u Wolfganga Mozarta nebo Ennia Morriconeho, od Sergeje Rachmaninova až po Lady Gaga.



Přemýšlel jste někdy i nad jiným nástrojem?

Občas si pohrávám i s jinými nástroji. Trochu umím hrát na klávesy a kytaru, ale opravdu zůstávám věrný violoncellu. Na druhém místě za ním není nic.

Jaký je to pocit hrát na violoncello před vyprodaným sálem?

Hrát před vyprodaným sálem je elektrizující! Je to úžasný zážitek a zároveň jsem vděčný, že mohu sdílet svou vášeň pro hraní s co největším počtem lidí. I oni mají možnost sdílet tento neuvěřitelný zážitek, na který, doufám, budeme společně vzpomínat také celý život.

Dříve jste vystupoval s Lukou Šulicém, vaše duo se jmenovalo 2Cellos. Proč jste ho rozpustili?

2Cellos byla naše posedlost po více než deset let. Dosáhli jsme toho hodně a zažili jsme spolu ty nejúžasnější chvíle. Dotáhli jsme to tak daleko, jak jen to šlo. Já i Luka jsme museli nezávisle na sobě objevovat své vlastní hudební osudy. Tohle je další kapitola naší dlouhé hudební cesty.

Jste v kontaktu? Chtěli byste v budoucnu opět spolu spolupracovat?

Zůstáváme přáteli a kolegy. A stejně jako na těch nejlepších cestách neznáme konečný cíl. Takže je jisté, že se naše cesty mohou v budoucnu opět zkřížit.