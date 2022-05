A-ha poprvé vystoupí v Česku. Norská hudební skupina připomene hity 80. let jako Take On Me

Jeden z největších diskotékových hitů 80. let Take On Me od skupiny A-ha měl původně punkový nádech. V neděli večer si ale fanoušci v O2 aréně poslechnou verzi, která se dostala na první místa světových hitparád. Norští A-ha vystoupí v Česku vůbec poprvé. Praha 10:07 1. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V neděli večer si fanoušci v O2 aréně poslechnou verzi Take on me, která se dostala na první místa světových hitparád (Ilustrační foto) | Zdroj: ČTK

Cesta k současnému úspěchu skupiny A-ha nebyla vůbec jednoduchá. Kapela se poprvé představila jako trio v roce 1982. Muzikanti už měli zkušenosti z předchozích kapel - nikomu z nich se ale na sólové dráze nedařilo.

Jasnost, srozumitelnost a melodičnost. Takové jsou nejen písně A-ha, ale i její název, který kapela vybrala kvůli tomu, aby ho chápali fanoušci po celém světě.

Popový hit

Hned první píseň Take On Me se dostala na první příčky norských hitparád.V Británii se ale tohoto singlu prodalo pouze tři sta kusů. A-ha tak píseň ještě upravila a podpořila na tu dobu netradičním animovaným videoklipem a jeden z největších hitů 80. let byl na světě.

Na vznik písně vzpomíná v dokumentu klávesista A-ha Magne Furuholmen. Take on me složil společně s kytaristou Paulem Waaktaar-Savoyem.

„Vznikala v jakémsi protileteckém krytu v mateřské škole. Bylo mi patnáct a Paulovi šestnáct a jenom jsme se tak poflakovali. Bylo to strašně popové, tak jsme první verzi udělali punkovou. Snažili jsme se tím vyvážit chytlavost té písně,“ vysvětluje Furuholmen.

„Pamatuji si, že Paulova první reakce byla: Ach, to je tak kýčovité. To je tak popové, tohle nemůžeme použít,“ dodává.

A-ha vznikli v norském Oslu před čtyřiceti lety. Za tu dobu natočili deset alb a prodali přes čtyřicet milionů desek. Za svoji kariéru ohlásili dvakrát pauzu. Poprvé v roce 1994. Po čtyřech letech se vrátili a fungovali až do roku 2010. V roce 2015 se vrátili podruhé.