V Londýně otevírá ABBA aréna. Nejslavnější hity předvedou během koncertu 3D avataři členů kapely

„Na pódiu budou členové skupiny, ale budou to samozřejmě jejich virtuální mladší avataři – bude to ABBA z roku 1979. Několik týdnů jsme sledovali veškeré pohyby, jak v té době tancovali, a samozřejmě jsme museli upravit i jejich hlasy, které se za těch 40 let vyvinuly,“ řekl pro BBC režisér celé show Baillie Walsh.

Čtyři dekády čekání. Skupina ABBA vydala novou desku Voyage, na které navázala na své písně z 80. let Číst článek

S ohledem na to byl sestavený i playlist celého koncertu. Virtuální avataři, nebo jak se jim často přezdívá Abbataři, zahrají pouze dvě písně z nové desky Voyage. Za to o dost větší prostor dostanou známé hity.

Koncerty budou trvat zhruba 90 minut bez přestávky a kapela je doporučuje pro děti od šesti let. Mladiství do 16 let smí do ABBA arény jen v doprovodu dospělých.

Značka ABBA stále žije – ostatně i po rozpadu v roce 1983 se desky a stále nové a nové výběrovky prodávaly ve velkém. Členové kapely se netají, že po albu Voyage už nic jiného nechystají. A to i přes to, že mají ještě rozepsané dvě písně. Ty už ale prý nechají navždy nedokončené.

Společně na veřejnosti

Nestává se často, aby se členové skupiny ABBA ukazovali společně na veřejnosti. Čtvrteční premiéra show Voyage v Londýně ale byla výjimkou. Před fotografy tam na červeném koberci pózovala celá skupina, která byla celou dobu také u příprav.

„Nikdo z nás nečekal tak velkého. Opravdu ne. Bylo to skvěle po tolika letech opět pracovat jako skupina. Benny sice vytvářel muzikál Mamma Mia. Ale tohle společné setkání je opravdu velmi naplňující. Moc se mi to líbilo,“ řekla na červeném koberci Anni-Frid Lyngstadová.