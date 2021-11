Čtyři dekády čekání. Skupina ABBA vydala novou desku Voyage, na které navázala na své písně z 80. let

O jejím comebacku se začalo mluvit už v roce 2016. Skupina ABBA ale napínala fanoušky celých pět let. V pátek ale čekání skončilo a švédská čtveřice vydala desku Voyage. ABBA s ní navázala na své písně z 80. let. Ne všechny nově vydané nahrávky navíc vznikly v 21. století. Na albu se objevila i skladba z roku 1978. Stockholm 10:41 5. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švédská popová skupina ABBA | Zdroj: Reuters

Nic nového, žádná revoluce se nekoná. Fanoušci skupiny ABBA se po čtyřech dekádách dočkali nových písní. I přes to, že byly nahrány po roce 2016, tak členové zachovali veškeré postupy při nahrávání, které používali v době své největší slávy. Písně na desce Voyage jsou tedy nové, zvukem ale ABBA navázala na své skladby před rozpadem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ABBA vydala novou desku s názvem Voyage

„Když jsme se před třemi lety sešli ve studiu, tak jsme nahráli dvě písně. Pak jsme si ale řekli, že když už jsme nahráli dvě, tak by byla škoda, aby z toho nevzniklo celé nové album,“ řekl při představování nového projektu hudebník Benny Anderson.

Ne všechny písně ale vznikly v 21. století. Skladbu Just a Notion ABBA nahrála už v roce 1978. Původně se měla objevit na desce Voulez-Vous, nakonec se na ni ale nevešla.

Hologramový koncert

Co by to bylo za novou desku bez koncertů. ABBA v olympijském parku královny Alžběty v Londýně buduje zcela novou arénu. Právě v ní se bude odehrávat jeden stejný koncert kapely stále dokola.

Na pódiu budou čtyři hologramy hudebníků, kteří se postavili před 160 kamer a ty zabrali každý jejich pohyb. Celé představení se připravuje i díky společnosti založené známým režisérem Georgem Lucasem.

Podle hudebních kritiků ABBA ani tímto krokem, kdy fanoušci půjdou na koncert skupiny, která tam reálně nebude, neriskuje. Řada z nich totiž neměla nikdy šanci na švédskou čtveřici zajít. Očekává se, že vystoupení přiláká hlavně mladou generaci. První bude na konci května příštího roku. Velká část prvních termínů je už beznadějně vyprodaná.

Koncerty budou trvat 100 minut bez přestávky a kapela je doporučuje pro děti od šesti let. Mladiství do 16 let smí do ABBA arény jen v doprovodu dospělých.

Značka ABBA

Návrat po 40 letech. ABBA se dala znovu dohromady, chystá i koncert svých mladých hologramů Číst článek

Značka ABBA stále žije. Ostatně i po rozpadu v roce 1983 se desky a stále nové a nové výběrovky prodávaly ve velkém. Důkazem toho je album ABBA Gold – Greatest Hits. Právě tato kompilační deska z roku 1992 se stala komerčně vůbec nejúspěšnější v historii skupiny.

I přes to, že se ABBA čtyřicet let společně nesešla v nahrávacím studiu, tak na veřejnosti se členové občas spolu objevili. V roce 2008 společně pózovali na švédské premiéře snímku Mamma Mia.

ABBA se netají tím, že po albu Voyage už nic jiného nechystají a to i přes to, že mají ještě rozepsané dvě písně. Ty už ale podle Bennyho Andersona nechají navždy nedokončené. Příběh skupiny ABBA ale stále bude žít například v muzeu ve Stockholmu a písně budou znít nejen v nové hale, ale i v muzikálu a filmu Mamma Mia.