Před 50 lety ABBA prorazila vítězstvím na Eurovizi. I díky tomu se zapsala do historie světového popu

Působilo to trochu jako představení ve větším kulturní domě – diváci ve slavnostním oblečení tehdy v podstatě bez emocí sledovali hodinu a půl dlouhý pořad. Tak vypadala známá hudební soutěž, než se z ní stala show plná ohňových efektů a extravagantních kostýmů.

Když moderátorka v roce 1974 oznámila vítěze, tak ještě netušila, že právě odstartovala kariéru budoucí nejznámější švédské skupiny.

Brzy po triumfu na Eurovizi se Waterloo stalo číslem jedna v hitparádách po celé Evropě. ABBA píseň nahrála i v němčině, švédštině nebo francouzštině. Vkusný a líbivý evropský pop – právě to je dodnes hlavní poznávací znak skupiny. Švédská čtveřice své největší hity nahrála v 70. letech, tedy v době, kdy byl pop v Evropě velmi oblíbený.

Jedna z nejprodávanějších skupin hudební historie se ale v roce 1982 rozpadla. Tomu předcházelo osmé studiové album Visitors, ale taky rozvody obou manželských párů – tedy Agnethy a Björna a Anni-Frid a Bennyho.

ABBA ale rozhodně nezůstala zapomenuta ani po rozpadu. Na motivy jejich písní vznikl divadelní muzikál Mamma Mia, který měl v Londýně premiéru přesně před čtvrt stoletím. A na jeho příběhu je postavený i stejnojmenný film s Meryl Streep.

Návrat na hudební scénu

Tam, kde v roce 1982 hudebně skončila, po 40 letech navázala. V roce 2021 ABBA fanoušky překvapila novou deskou Voyage.

„Nahráli jsme dvě nové písně. A pak jsme si řekli - tyjo, jsou fakt dobrý! Co kdybychom nahráli další? A najednou jsme měli celou novou desku. Ale nepotřebujeme tím nic dokazovat. Jestli si fanoušci myslí, že jsme byli lepší před 40 lety, tak ať si to myslí!“ řekl Benny Andersson v rozhovoru pro BBC.

A co by to bylo za novou desku bez koncertů. V úplně nové hale v Londýně se už dva roky odehrávají hologramové koncerty. Takzvaní „ABBataři“ (tedy uměle vytvořené postavy členů kapely) tak lákají i mladší generace posluchačů, kteří slavnou čtveřici nikdy neměli šanci vidět naživo.