AC/DC se do Prahy vrátili i se zpěvákem Johnsonem. Pro 60 tisíc lidí zahráli klasiky i novinky

Australská hardrocková legenda AC/DC ve čtvrtek večer odstartovala evropskou část svého turné Power Up. Do pražských Letňan dorazilo přes 60 tisíc fanoušků, kteří si odnesli dvouhodinovou dávku syrové energie, známých hitů i ohňových efektů. Přestože nejsou nejmladší, AC/DC předvedli, že pořád patří mezi nejoblíbenější rockové kapely planety. Od zpravodaje z místa Praha 7:41 27. června 2025

Sestava v čele se zpěvákem Brianem Johnsonem nabídla pražskému publiku svižný mix starších klasik i novinek | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Hned úvodní tóny skladby If You Want Blood (You've Got It) spustily hlasitou vlnu nadšení, která se nesla celým večerem. Sestava v čele se zpěvákem Brianem Johnsonem nabídla pražskému publiku svižný mix starších klasik i novinek z poslední desky Power Up. Na pódiu nechyběl ikonický Angus Young v uniformě školáka a jeho tradičně zběsilá kytarová sóla.

Fanoušci v Letňanech vytvořili nezaměnitelnou kulisu – černá trička s logem AC/DC byla všude. Mnohé z nich pamatují i předchozí koncerty kapely v Česku, ten první se odehrál už v roce 1996. Tehdy hráli ve vyprodané hale v Holešovicích, nyní se vrátili už popáté a opět před zaplněný areál.

Největší ovace sklidil Brian Johnson, který se do Prahy vrátil po devíti letech. V roce 2016 jej kvůli problémům se sluchem musel zastoupit Axl Rose z Guns N’ Roses. Letos už Johnson zpíval v plné síle a znovu dokázal, proč je právem považován za jeden z hlasů světového rocku.

Upřímný rock'n'roll

Vedle klasik jako Back in Black, Highway to Hell, Thunderstruck nebo You Shook Me All Night Long zazněla i novější píseň Shot in the Dark z aktuálního alba.

Nechyběly ani efekty, na které fanoušci čekali – atrapa zvonu u Hells Bells, výbuchy plamenů i dunění děl při závěrečné skladbě For Those About to Rock (We Salute You), po níž následoval ohňostroj.

„Skvělý to bylo! Pánové už nejsou nejmladší, ale pořád mají energii a drive. Nejvíc mě stejně bavily ty starší věci, je to prostě upřímný rock'n'roll,“ shrnula atmosféru fanynka Saša z Prahy.

AC/DC vystoupili v sestavě Angus Young (kytara), Brian Johnson (zpěv), Stevie Young (rytmická kytara), Matt Laug (bicí) a Chris Chaney (basa). Kapela v minulých letech prošla výraznými změnami – ze zdravotních důvodů skončil kytarista Malcom Young, Phil Rudd na bicí nahradil Matt Laug. Přesto skupina neztrácí tempo.

Turné Power Up pokračuje dalšími zastávkami v Madridu, Paříži nebo Berlíně.