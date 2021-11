Britská zpěvačka Adele: Hudba je moje terapie, nechodím do studia s myšlenkou, že musím vydat hit

‚Nejosobitější album, jaké jsem kdy vytvořila.‘ Přesně takhle označuje svou novou, v pořadí čtvrtou studiovou desku britská zpěvačka Adele. Hvězda se na ní svěřuje s tím, že za posledních 6 let se její život velmi změnil, a to i kvůli rozchodu. Jak ale řekla pro stanici Beats One, hudba jí pomohla zvednout se na nohy.

Londýn 21:03 19. listopadu 2021