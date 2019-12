Rocková kapela Aerosmith slaví 50. výročí. V rámci evropského turné zavítá i do Prahy

Americká skupina Aerosmith se 24. června příštího roku po 10 letech vrátí do Prahy. Slavná rocková kapela zahraje v O2 areně, kde vystoupila naposledy v červenci 2010. Koncert bude součástí evropského turné, které začne 13. června v Miláně, uvedl mluvčí pořádající společnosti Live Nation Petr Novák. Praha 12:14 6. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mimo České republiky kapela zavítá do Belgie, Francie, Španělska, Portugalska, Rakouska, Polska, Velké Británie, Maďarska a Dánska. Předprodej vstupenek na pražský koncert začne 13. prosince.

„Čtyřnásobní držitelé ceny Grammy právě absolvují sérii rezidentních vystoupení v Las Vegas s názvem Deuces Are Wild a míří do Evropy, kde na turné oslaví 50 let své činnosti,“ uvedl Novák.

Sestavu Aerosmith tvoří Steven Tyler (zpěv), Joe Perry (kytara), Brad Whitford (kytara), Tom Hamilton (basa) a Joey Kramer (bicí). Během své kariéry prodali více než 150 milionů alb, obdrželi nespočet ocenění a byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy.

Ve své rockové tvorbě překračují hranice žánru – například byli oceněni oceněni za rapový singl s remixem skladby Walk This Way, na které se podíleli společně s RUN DMC. V reportáru Aerosmith jsou takové hity jako Crazy, Livin' On the Edge, Dream On, Janie's Got a Gun nebo Cryin'a Get a Grip.

V Praze Aerosmith koncertovali již v letech 1994 a 1997, v roce 1994 zahráli i v Ostravě. V roce 1999 byl jejich koncert zrušen kvůli rekonstrukci pražské Sportovní haly.

Kapela, která vznikla v roce 1970, hledala svou inspiraci v britském rocku, hlavně v hudbě Rolling Stones, The Who a Led Zeppelin. Krátce po vydání eponymního debutového alba v roce 1973 se stala jednou z nejpopulárnějších amerických kapel. Zatím poslední studiové album Music from Another Dimension vydali v roce 2012.