Jaká jsou nejlepší alba roku 2019? Výběru vltavských hudebních dramaturgů dominují ženy

Každý z osmi hudebních dramaturgů ArtCafé vybral v anketě o nejlepší desky roku 2019 tři alba. Kritéria výběru byla různá. Někteří se řídili třeba tím, co během končícího roku poslouchali nejčastěji.

Jonáš Kucharský se do svého výběru pokoušel zařadit skladby, které v roce 2019 v ArtCafé nezazněly. Nakonec se mu to ale nepovedlo, protože se podle jeho slov všechny skvělé desky, které letos vyšly, v pořadu objevily.

Václav Havelka si zase pochvaloval domácí klubovou scénu, která podle něj v tomto roce vzkvétala, a vybíral i z ní. Michal Pařízek přiznal, že si nevede žádné své žebříčky nejposlouchanějších písní a výběr je spíše odrazem aktuálního naladění. Pro Ondru Bambase jsou rozhodujícím hudebním zážitkem koncerty.

Jaká konkrétní alba dramaturgové v anketě ArtCafé tedy vybrali?

Ondřej Bambas

Sharon Van Etten: Remind Me Tomorrow

Weyes Blood: Titanic Rising

Lingua Ignota: Caligula

„Deska Remind Me Tomorrow od americké zpěvačky Sharon Van Etten mě provázela celým rokem. Zpěvačku Kristin Hayte aka Lingua Ingota jsem vybral, protože mě oslovil článek kolegy Pavla Turka, který popisoval její velikonoční koncert v Praze. Pak jsem navštívil její vystoupení ve strahovské Sedmičce. Koncert je u mě rozhodujícím faktorem, kdy si k muzice udělám bližší vztah.“

Michal Pařízek

Kim Gordon: No Home Record

Purple Mountains: Purple Mountains

Rhiannon Giddens feat. Francesco Turrisi: There is No Other

„První sólové album No Home Record od Kim Gorden je skvělá koláž, ve které je každá skladba jiná. Je to barevná, žánrově pestrá, zkrátka dobře poskládaná deska. Jsem zvědavý, jak to bude znít naživo.“

Pavel Zelinka

WH Lung: Incidental Music

Je t'aime: Je t'aime

Zvíře jménem podzim: Září

„WH Lung je trojice z Manchestru, která se dala dohromady před čtyřmi roky. Deska Incidental Music mě zasáhla tím, jak zajímavým způsobem její autoři skloubili neskutečné množství vlivů.“

Jirka Špičák

Brighde Chaimbeul: The Reeling

Richard Dawson: 2020

Lankum: The Livelong Day

„Ve svém výběru jsem se zaměřil na britské ostrovy a folklorní underground. Skotská dudačka Brighde Chaimbeul vydala čistě instrumentální desku lidových melodií ze Skotska a Bulharska a hraje je na skotské dudy. Lankum je kapela, která vychází z folkových tradic a na letošní desce se otírá i o ambientní, instrumentální hudbu. A posední deska je od Richarda Dawsona, který letos udělal hodně brexitovou desku, na které zpívá příběhy obyčejných lidí. Je to jeden z nejzajímavějších současných textařů a hudebníků.“

Václav Havelka

Bill Callahan: Shepherd In A Sheepskin Vest

Kim Gordon: No Home Record

Fotbal: Moonlanding Revival

„Jakub Šimanský z uskupení Fotbal se na scéně objevil před pár lety jako totální fenomén. Hraje folkovou hudbu na akustické kytaře a navazuje silně na blues. Písničkář Bill Callahan mě provází celý život. Na své poslední desce zpívá velmi autentickým způsobem o svém současném životě usazeného staršího muže.“

Jonáš Kucharský

Richard Dawson: 2020

Triad God: Triad

Lana Del Rey: Norman Fucking Rockwell

„Emočně i intelektuálně mě letos zaujala deska Norman Fucking Rockwell od Lany Del Rey, přestože jsem ji dlouho neměl úplně v oblibě. Čínsko-britský rapper Triad God, který se vynořil z hlubin internetu kolem roku 2011 a pak zmizel, letos představil svou deskou Triad, která stojí za poslechnutí. A deska 2020 od fenomenálního písničkáře Richarda Dawsona nám zprostředkovává příběhy zapsané kronikářem dneška.“

Pavel Klusák

Kate Tempest: The Book of Traps and Lessons

Kutya: Kisko

Hildur Gudnadóttir: OST Chernobyl

„Seriál Černobyl s hudbou Hildur Gudnadóttir pro mě přinesl určité nóvum v tom, že využívá terénní nahrávky, drones. V postprodukci reálných zvuků s malým množstvím skutečných nástrojů se to vše slilo do skutečně silného statementu. Kate Tempest je slam poetristka a básnířka, která má silnou auru hlasu a úpěnlivost. Markéta Lysá z kapely MidiLidi zase vydala v květnu skvělé album Kisko, které nikde nevětrá.“

Josef Sedloň

Oso Leone: Gravity Love

These New Puritans: Inside the Rose

Lapalux: Amnioverse

„Album Amnioverse je pro mě vesmírná hudba se skvělým zvukem, která patří v diskografii Lapalouxe k tomu nejlepšímu.“

Dominik Gajarský

Beth Gibbons/Henryk Górecki: Symphony of Sorrowful Songs

Klein: Lifetime

Anne Imhof: Faust

„Album Faust německé umělkyně Anne Imhof je dokumentací hudební části performance, kterou sama provedla na 57. bienále. Letos mě zaujalo i album Lifetime od londýnské experimentátorky Klein. Jde o intimní mix osobních deníkových zápisků mix field recordings, gospelu, samplů hlasu a motivů z pohádek od Disneyho. Můj výběr uzavírá projekt Beth Gibbons z bristolské skupiny Portishead a Polského národního rozhlasového symfonického orchestru.“