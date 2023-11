‚Kouzelné melodie nás provázely dětstvím‘. Deylovo album nabízí průřez písněmi z českých pohádek

Zpěvák David Deyl ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu nahrál sbírku písniček z českých pohádek. Na albu Kouzelné melodie s podtitulem Písničky z českých pohádek posluchačům nabízí české klasiky v novém orchestrálním podání. Do projektu se zapojila i řada dalších českých interpretů a Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. Praha 19:05 22. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák David Deyl | Foto: Viktor Odehnal | Zdroj: Český rozhlas

„V této velmi rychlé, uspěchané, neosobní době jsme připravili nádherné písně z českých pohádek. Kouzelné melodie nás provázely celým dětstvím, a tuto reminiscenci chci dopřát posluchačům co nejsilněji tak, jak to jen jde,“ uvedl zpěvák.

Mezi písničkami se tak objeví i Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš? z Tří oříšků pro Popelku, Prstýnek z Princezny se zlatou hvězdou na čele nebo Saxana z Dívky na koštěti. Vedle písní z hraných filmů budou na albu i zástupci animovaných pohádek, například melodie z Včelky Máji.

Album vznikalo dva a půl roku a znamenalo přes 650 hodin strávených ve studiích. Intenzivní nasazení nakonec vedlo k vytvoření 230 stran partitur pro celý symfonický orchestr, díky čemuž jsou skladby velmi barevné a nástrojově pestré.

„Pro mě jako pro celoživotní milovnici pohádek a pohádkových písniček to byla krásná práce a David Deyl, který dal do tohoto projektu celé srdce, zpívá jako pravý pohádkový princ. Těším se velice, že jsem toho součástí,“ komentovala Michaela Rosza Růžičková, která se do projektu zapojila jako dirigentka.

Jako hosty si Deyl přizval i řadu českých zpěvaček včetně Moniky Absolonové, Markéty Konvičkové, Evy Matějské a Natálie Grossové, které zpěváka doplnily při duetech. K albu přispěl i Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu.

„Toto album jsem si vysnil už jako malý kluk, který vždy miloval animované pohádky a písně v nich obsažené. Z českých pohádek jsem zpíval snad úplně všechny písně, které existují. Pro vás jsem vybral ty nejkrásnější a mému srdci nejbližší,“ dodal Deyl. Album věnoval své zesnulé sestře Evě.