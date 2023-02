Od nové desky jsme chtěli víc. Narážku na Stacy’s Mum jsem si neodpustil, říká frontman All Time Low

Kapelu založili ve sklepě na střední škole a díky několikanásobné spolupráci s Markem Hoppusem je lidé často označují jako o generaci mladší Blink-182. Všechny tyto pop-punkem nasáklé přívlastky patří populární americké kapele All Time Low, která v pondělí vystoupí v pražském Lucerna Music Baru. Během večera zazní mimo jiné některé písně z nové desky Tell Me I’m Alive, která vyjde příští měsíc, řekl Radiožurnálu frontman kapely Alex Gaskarth. Rozhovor Praha 11:49 27. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pop-punk jako žánr je historicky spojený hlavně s mladými lidmi, je vnímaný v podstatě jako takový středoškolský revoltní žánr. Vy sami jste All Time Low založili na střední škole. Dá se z pop-punku vyrůst nebo je to něco, co vás v pubertě ovlivní natolik, že vám to zůstane celý život?

Je jasné, že hudba, kterou posloucháte v klíčovém období života, z vás s velkou pravděpodobností jen tak nevyprchá a nějak se na vás podepíše. Foo Fighters, Third Eye Blind, Nirvanu, blinky nebo Green Day mám v sobě hluboko zaryté a asi to tak vždycky bude. Ale pokud jde o kapelu, snažím se nás už nevnímat jako čistý pop-punk.

To byl svět, ze kterého jsme před těmi skoro dvaceti lety přišli, ale je potřeba se nějak rozvíjet a posouvat dál. Pořád hrajeme hlasitou hudbu ve složení dvě kytary, basa a bicí, takže se na nás asi jako na rockovou nebo pop-punkovou kapelu bude nahlížet vždycky. Ale hodně teď pracujeme třeba se syntezátory, drum machines nebo i klasickým klavírem, prostě různě skáčeme kolem dokola.

Říkáte, že se sice za pop-punkovou kapelu už sami moc nepovažujete, ale v singlu Modern love z plánované desky, který vyšel před několika dny, ve sloce zpíváte „Look at you now, super strung out, What would your mother say?“ a v refrénu pak zmiňujete jméno Stacy. To se jeví jako poměrně jasná narážka na Stacys Mum. Je to tedy jenom šťastná náhoda nebo jste si referenci přeci jen neodpustili?

(smích) Tak to tam někdo našel. Nejdřív jsem psal ten refrén a měl jsem jasnou představu o tom, co chci tou písní říct a o čem to má být. A když jsem dodělával sloky, nešlo odolat a musel jsem to tam nějak lehce podsunout. Ale je to asi jediná referenční věc tohoto typu, kterou tam můžeme najít.

Bylo tedy cílem nabídnout na desce Tell Me I’m Alive úplně jiné All Time Low, než které známe? Já si desku díky vašemu manažerovi mohl poslechnout už v neděli a i když to bylo v něčem, jak říkáte, hodně jiné, tak jsem v tom pořád viděl části Future Hearts a zkrátka těch starších desek.

Samozřejmě, že staří All Time Low tam pořád jsou. Přeci jenom to děláme už dlouho a máme už tušení, jaký zvuk kapele nejlíp sedí. Ale snažíme se být na albu žánrově fluidní. Ty singly, které jsme zatím vydali, jsou jen takovým lehkým naťuknutím toho, kam se to album bude dál ubírat. Svým způsobem je to taková upgradeovaná antologie naší tvorby, která má sjednocené pojící téma. Myslím, že každý fanoušek All Time Low si tam najde alespoň jeden svůj track, z čehož mám asi největší radost.

Když už mluvíte o fanoušcích, tak řada z nich si All Time Low cení také kvůli velmi otevřeným textům. Ať už jde o politiku, náročné mezilidské vztahy nebo ryze osobní záležitosti. Jak se vyhnout v takových textech klišé? Nebo jak s nimi optimálně pracovat?

Asi nemám žádný vyloženě konkrétní recept, ale jak říkáte, občas je vlastně fajn s nimi pracovat, protože klišé jsou chtě nechtě součástí každodenního života. Pak jde jen o to zkoušet na věci nahlížet z různých úhlů pohledu a pojmenovávat je různými slovy. Takhle klidně můžete napsat celou desku na jedno téma, které je vnímané pokaždé z jiné perspektivy.

Vznik Simple Creatures

Před chvílí jste mezi kapelami, které All Time Low i vás osobně výrazně ovlivnili, zmínil Blink-182. S jejím basákem Markem Hoppusem jste před pár lety spustil nový projekt Simple Creatures, venku jsou zatím dvě EP z roku 2019. Dokážete si představit, že byste v budoucnu vymysleli nějaký projekt s mladšími hudebníky, kteří takto vyrůstali na All Time Low?

Rozhodně dokážu. Když to spojení bude fungovat, budeme se v něm cítit dobře a bude k tomu nějaký důvod, tak jsem v podstatě pro cokoliv. Simple Creatures vznikli ještě před tím, než Mark zase začal dělat blinky, byly to pro ně takové, řekněme, pomalé časy a on naopak chtěl hodně dělat hudbu.

Jeho původní vize byla, že udělá pár featů s řadou různých hudebníků, se kterými někdy spolupracoval. Spolu jsme pak ve studiu udělali asi tři tracky a on mi pár dní na to volal, že ho vlastně všechny ty songy baví a jestli bychom to neměli koncipovat spíš jako kapelu než „jen” feature album. A díky tomu, že jsme tehdy ani nic netočili s All Time Low, tak jsem měl v kalendáři pár volných okýnek, během kterých jsme to mohli dát dohromady. Takže si úplně krásně dokážu představit, že bych to samé udělal s někým z mladších kapel.

Před pár lety jste v rozhovoru pro Red Bull Sound Space s nadsázkou poznamenal, že vaši blízcí začali All Time Low vnímat jako opravdovou až v momentě, kdy slyšeli píseň v radiu. Je to v dnešní době, kdy hudebnímu trhu dominují streamovací platformy, pořád stejné nebo se kapela stává kapelou v očích ostatních jiným způsobem?

(smích) To je dobrá otázka a chápu, kam tím míříte. Způsoby, kterými se lidé dostávají k hudbě, se neustále vyvíjí a je hodně těžké se na to adaptovat. Aktuálně to můžeme krásně pozorovat na TikToku, kde se může jakákoliv píseň stát přes noc virálním hitem. A na to nemusíte být ani v rádiu ani mít miliony přehrání na streamovacích službách, tohle se může podařit i dítěti z jeho pokojíčku. Což je dost divoká záležitost.

Pro mě osobně je dobrým testem „opravdovosti”, když to řekneme jako v tom rozhovoru, o kterém mluvíte, jestli to prostě zajímá ostatní. Protože hudba je něco, co lidi vzájemně sdílí. A když lidi přijdou na naše koncerty a zpívají naše písničky, které je navrch ještě baví, věříme, že jsme opravdoví.

Před pár týdny jsem mluvil s Georgem Ezrou o tom, jak si najít své komfortní místo v hudebním průmyslu, protože tlak, pozornost a řada dalších povinností na to vázaných zkrátka není pro každého. Řešili jste někdy něco podobného? Protože kapely, které se jako pop-punkové stále definují nebo z toho prostředí minimálně pocházejí, jak jste řekl, k tomu často mají také komplikovaný vztah.

Otázka popularity je mezi umělci obecně hrozně těžká, člověka hned napadne řada případů, kdy to někdo úplně nezvládl unést. My jsme začínali hrát v Ryanově sklepě a o vlastnostech slávy jsme v té době vůbec nepřemýšleli, protože jsme s ní nepočítali. Byla to v té době poslední věc, která nás zajímala. Chtěli jsme hlavně, aby si lidi užívali naše koncerty, protože jsme rádi sledovali, že to někoho baví.

Život v showbyznysu je občas hodně náročný, jste pořád na očích, ze všech stran se na vás trochu tlačí a je tím pádem trochu složité orientovat se v sobě samém. Ale za všechno, co máme, jsem vděčný a když si člověk nastaví, jak moc si chce všechny okolní věci pouštět k tělu, dá se to, myslím, zvládnout.

Před pár dny jsem na YouTube narazil na záznam vašeho koncertu z Ottobar Baltimore Maryland v roce 2005. Co byste z aktuální pozice poradili té o téměř dvacet let mladší čtveřici v polo tričkách na stagi v klubu?

V první řadě ať hluboko zakopou svoje polo trička (smích). A v druhé řadě bych řekl, věřte si a nenechte se odradit nebo rozhodit kritikou. Když si myslíte, že rozhodujete pro dobro kapely, tak to opravdu je pro dobro kapely.